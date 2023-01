Franquia brasiliense especializada no cuidado com idosos, crianças, gestantes e pessoas no pós-cirúrgico chega ao Nordeste

Criada em 2016 pelo empreendedor Lucas Viera, a Amor & Cuidado prevê a abertura de 15 novas unidades no primeiro semestre de 2023

A Amor & Cuidado, rede de franquias especializada no cuidado com idosos, crianças, gestantes e pessoas no pós-cirúrgico, criada em 2016, em Brasília, pelo empreendedor Lucas Viera chegou ao Nordeste no início deste ano e prevê, ainda, a abertura de 15 novas unidades no primeiro semestre de 2023.

“Antes de nos tornarmos franquia, sentimos na pele o que é ser responsável por tantas vidas. Isso possibilitou a criação, otimização e revolução no modo de prestar o serviço. O franqueado, hoje, pode contar com um negócio completamente formatado e experiente. No primeiro ano, aumentamos o faturamento de R$ 5 mil, para R$ 52.300. Atualmente, ultrapassamos a marca de R$ 240 mil”, explica Lucas.

A primeira unidade no Nordeste foi inaugurada recentemente, em Salvador. Mas, para 2023, Lucas tem planos audaciosos de inaugurar mais 15 unidades, ainda no primeiro semestre.

“O Nordeste é o nosso foco principal. A expectativa é ultrapassar esse número e já temos propostas para novas unidades em Recife, Fortaleza e João Pessoa”, explica o empresário, que possui planos de levar a franquia para a América do Sul também.

Atualmente a rede possui 23 unidades e está presente nos estados da Bahia (Salvador), Distrito Federal (SIG, Largo Norte), São Paulo (Jardins, Osasco, Higienópolis, Santos), Goiás (Goiânia, Anápolis), Roraima (Boa Vista), Amapá (Macapá), Minas Gerais (Belo Horizonte, Uberlândia) e Santa Catarina (Florianópolis).

Em 2021, o faturamento da empresa chegou a R$3 milhões. Já em 2022, a receita foi de R$ 5 milhões, e para 2023, Lucas pretende expandir ainda mais.

“Crescer 70% de forma sustentável, de modo que a assistência aos franqueados não fique prejudicada e não caia a qualidade do serviço prestado. Esta é a nossa maior missão”, afirma o CEO.

Em apenas cinco anos de serviço, a Amor e Cuidado se tornou referência no setor de cuidadores, oferecendo um serviço confiável e de excelência. Com planos que custam de R$ 3 mil a R$ 10 mil mensais.

Entre seus diferenciais estão:

Suporte Premium: assistência 24 horas personalizada para cada franqueado.

Publicidade eficiente: taxa de marketing 100% revertida ao franqueado, com estratégias otimizadas e comprovadamente eficientes.

Gestão facilitada: a franquia precisa de apenas um gestor que pode ser o próprio franqueado. Os demais pontos serão indicados pelo franqueador.

Alta Lucratividade: ter uma marca forte acelera seus lucros rapidamente, visto que as dificuldades das empresas do setor é a credibilidade e precificação.

“O grande problema das franquias é a falta de atenção após fechado contrato, nesse ponto somos diferenciados, acreditamos que a preocupação e suporte deve ser contínuo. Nosso resultado é ver o sucesso dos nossos franqueados”, finaliza Lucas.