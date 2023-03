Franquia ‘Bela Russa’ de cuidados com as unhas planeja ampliação da rede em 500% no número de unidades ainda em 2023

A expectativa é que pelos menos 12 novos estúdios especializados no método russo sejam inaugurados nos estados de Goiás, São Paulo e no Distrito Federal

A Bela Russa, a 1ª rede de franquias de estúdios especializados no método russo original de cuidados com as unhas do Brasil, inicia 2023 com planos bastante otimistas. A empresa, que faz parte do Grupo RNSA, já definiu os planos de expansão para 2023 e tem como meta chegar a 15 franquias em operação.

“Estimamos um crescimento de aproximadamente 500% em número de unidades. Queremos ampliar nossa atuação em Goiás, que foi onde a nossa 1ª franquia se estabeleceu, seguir crescendo no Distrito Federal, onde também já temos um estúdio, e fazer nossa estreia em São Paulo, com interesse especialmente pela capital e, claro, por municípios do interior do estado e litoral”, detalha Cassio Pantoja, sócio e CEO da Bela Russa.

De acordo com o executivo, as novas franquias Bela Russa, inauguradas a partir de 2023, seguirão um modelo arquitetônico ainda mais moderno, elegante, econômico e escalável. “Projetamos estúdios com ambiente extremamente agradável. As nossas clientes vão desfrutar de momentos de tranquilidade enquanto estiverem cuidando das unhas e as nossas manicures especializadas vão trabalhar em espaços mais adequados. Pensamos em cada detalhe, de forma minuciosa, para otimizar ao máximo o investimento do nosso franqueado”, conta Pantoja.

A franqueadora oferece suporte para abertura da unidade, inclusive com consultoria para busca do ponto ideal

Além da nova arquitetura, a Bela Russa também estreia, em 2023, um programa de capacitação continuada para as manicures especializadas no método russo original de cuidados com as unhas, que recebeu o nome de “Jornada de Aprimoramento”. Assim, as profissionais que atuam nos estúdios da marca estarão em constante aperfeiçoamento das técnicas que compõem o método, receberão atualizações, poderão discutir e aprender com casos especiais e passarão por avaliações. “Tudo isso vai garantir o padrão de qualidade de atendimento nas nossas franquias, algo inegociável para nós”, afirma o CEO da Bela Russa.



Ainda segundo Cássio, “o diferencial do método russo é oferecer algo bastante elementar, mas que ainda não era oferecido no mercado brasileiro: as próprias unhas naturais, longas e saudáveis. Antes da Bela Russa, o mercado brasileiro se dividia basicamente entre o método convencional e o método de alongamento artificial. O método russo chegou para dar adeus as lesões, aos alicates e deu espaço ao aparelho de microdermoabrasão, que dispensa os cortes e ajuda a reduzir o crescimento da cutícula a cada sessão através de três técnicas e uma promessa de unha longa, natural e com alta durabilidade da cutícula e do esmalte”.

Sobre a franquia

Segundo Julio Andrade, sócio e gerente de marketing da Bela Russa, as franquias da marca podem ser operadas em diferentes configurações. A franqueadora recomenda, no entanto, a abertura de um estúdio com seis estações de atendimento, sete profissionais especializadas no método, sendo uma folguista, e duas recepcionistas. “Para que o cuidado com as unhas seja realizado exatamente como nos melhores estúdios da Rússia, homologamos fornecedores internacionais de insumos e equipamentos, garantindo assim o alto padrão de entrega”, afirma.

O investimento total em uma franquia da marca é estimado em R$ 456 mil, sendo R$ 35 mil de taxa de franquia e R$ 28 mil reservados ao capital de giro. O faturamento médio mensal é de R$ 123 mil, com margem de lucro de 28% e retorno do investimento em até 18 meses.

A franqueadora oferece suporte para abertura da unidade, inclusive com consultoria para busca do ponto ideal – preferencialmente localizado em shopping center ou rua em bairro nobre – projeto arquitetônico exclusivo, ferramentas de gestão, que incluem sistema online de agendamento e controle de comissões, além de um programa completo de formação especialmente desenvolvido pela RNSA School, que visa capacitar as manicures e aprimorar suas habilidades de forma constante. A Bela Russa também tem o suporte da RNSA Hunter, que faz todo o processo de recrutamento e seleção das manicures com habilidades para receber o treinamento que as transformam em verdadeiras especialistas no método russo de cuidado com as unhas.