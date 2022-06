Franklin David e Vitor Viana estrelam nova série no canal Travel Box Brazil

Unindo a experiência nas telas de Franklin e o conhecimento de viagens de Vitor, o programa apresenta de forma bem-humorada os deleites da vida na estrada

O apresentador Franklin David e o turismólogo Vitor Viana levaram às telas a parceria de vida, e protagonizam juntos o Programa Aventureiros, que estreia dia 1 de julho no canal Travel Box Brazil.

Deixando de lado os clichês e os receios, o casal embarcou em uma jornada em busca de aventuras, sejam elas culturais, religiosas, gastronômicas e, claro, radicais. Unindo a experiência nas telas de Franklin e o conhecimento de viagens de Vitor, o programa apresenta de forma bem-humorada os deleites da vida na estrada, sem maquiar os perrengues que possam surgir no caminho.

Partindo da premissa de que é melhor fazer e se arrepender, do que imaginar como um projeto poderia ter sido, a primeira temporada leva os apresentadores à Turquia. Fronteira histórica entre ocidente e oriente, o país é palco de momentos emblemáticos da história mundial, guardando em si diferente culturas, religiões e influências, que juntas formam uma sociedade cosmopolita, vibrante e cheia de aventuras à serem exploradas. Entre visitas às mesquitas de Istambul e viagens de barco pelo Canal de Bósforo, o casal percorreu lugares autênticos e pouco explorados pelos turistas, como o bairro de Balat, na capital do país.

Destemidos, os viajantes também aproveitam para se jogar em cada experiência a fundo, seja provando a culinária local, contando a história do país, mostrando polêmicas e realidades bem diferentes do que vemos no Brasil, ou até mesmo se submetendo a uma cirurgia. Sim, você não entendeu errado. A dupla viveu tão a fundo as experiências na Turquia, que entrou até para uma sala de cirurgia, em uma especialidade médica da qual o país é pioneiro.

Em 28 dias Franklin e Vitor passaram por Istambul, Capadócia, Hierápolis, Pamukkale, Éfeso, e até tiveram seus momentos “Brad Pitt”, numa visita à antiga cidade de Tróia e Çanakkale. Não entendeu? Não faz mal, tudo ficará claro ao longo da temporada, que está imperdível.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Travel Box Brazil pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

SERVIÇO

Programa Aventureiros

Estreia dia 1 de julho, às 21:00

Episódios 9

Duração: 25 minutos por episódio

Classificação indicativa: Livre