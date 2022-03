Franciny Ehlke faz live com influenciadores celebrando 23 anos e linha de maquiagem milionária

Franciny lançou um novo kit de make e a live foi temática com as cores da caixa

A influenciadora Franciny Ehlke já era nacionalmente conhecida pelos vídeos de beleza, mas ficou ainda mais famosa ao lançar a própria linha de maquiagem, intitulada “Fran”. Para celebrar os 23 anos de vida e o sucesso que tem feito, a empresária convidou amigos influenciadores para uma super live de aniversário nesta segunda-feira, 14.



Já faturando mais de R$38 milhões em três meses de vendas de produtos da linha de maquiagem, Franciny mostra que ainda há muito pela frente. Inclusive, ela acaba de lançar o kit limitado “CHILLI23”, que conta com dois glossys de aumento labial, sendo que um deles, o que possui brilho, foi feito especialmente para celebrar o aniversário da influenciadora.



“O Lip Chilli, que é recorde de vendas, e tão amado por vocês, conseguiu ser ainda melhor em uma edição limitada com uma dose de muito brilho”, disse Fran



A live foi inteiramente temática com as cores da caixa do kit “CHILLI23” e contou com Victória Collen na apresentação oficial. Quem também participou e bateu papo com Fran foram os youtubers Karen Bachini, a dupla Eduardo Camargo e Filipe de Oliveira, do Diva da Depressão, e Lucas Rangel.



A influenciadora contou que escolheu os convidados a dedo



Os convidados conversaram com Franciny e a ajudaram em cada etapa de montar um look, seja escolher a roupa, fazer a make ou até preparar o penteado. No final, Fran estava belíssima com um look vermelho incrível. “Eu estava tão feliz que nem vi o tempo passar. Eu sou tímida e eu senti que fazer essa live foi um grande avanço, eu senti o quanto eu evolui”, disse a influenciadora.