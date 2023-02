Fotógrafo encara temperatura congelante para capturar beleza das Cataratas do Niágara em vídeo

O fotógrafo e criador de conteúdo Ricardo Polesso, mostra em seu canal do YouTube, Cara da Foto, dicas de fotografia e mostra como você pode elevar o nível de suas fotos com dicas simples, sem enrolação, aplicáveis por qualquer interessado em fazer cliques melhores

No canal do YouTube, Cara da Foto, o fotógrafo Ricardo Polesso, além de oferecer um curso de fotografia, best seller, para todo e qualquer aspirante a fazer belos cliques, também dá dicas profissionais para elevar a qualidade de seu registro fotográfico.

Ricardo enfrentou temperaturas baixíssimas para o registro fotográfico

No vídeo mais recente do canal, Ricardo vai às Cataratas do Niágara, uma das 7 Maravilhas do Mundo, para mostrar como fazer fotos de “esbugalhar os olhos”, como o fotógrafo costuma a se referir àqueles registros perfeitos.

Fotógrafo é autor do livro Cara da Foto, onde dá dicas preciosas de qualquer pessoa melhorar a qualidade de suas fotos

Enfrentando um frio de -34ºC com sensação de -43ºC, Ricardo revela que esta é a temperatura mais baixa que já enfrentou em suas andanças pelo mundo.

Resultado de um dos seus registros nas cataratas

“Hoje vou levar você pra fotografar as indescritíveis Cataratas do Niágara junto comigo, em pleno inverno, enquanto a chuva vai se transformando em neve, os dedos vão congelando e as pessoas começam a nos rodear para ver as fotos de esbugalhar os olhos que estamos fazendo”, conta o fotógrafo no vídeo.

Clique aqui para embarcar nessa experiência.