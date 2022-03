Fotógrafo das estrelas, Vagner Carvalho choca a sociedade em ensaio com moradores de rua

Profissional referência em moda tem se dedicado a projetos em outras áreas em 2022

Referência na área de moda e conhecido por clicar diversos famosos, o fotógrafo Vagner Carvalho, paralelamente ao trabalho com as celebridades, está usando o seu talento a favor de uma causa social. Empenhado em evidenciar a desigualdade do País, o fotógrafo está produzindo um ensaio com moradores de rua.

A iniciativa faz parte de uma série de projetos inovadores que Carvalho tem posto em prática em 2022.

O “fotógrafo das estrelas”, como também é chamado, conta que decidiu retratar cidadãos que não têm onde morar como forma de colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Estamos em ano de eleições. É preciso que os políticos, de todos os partidos, entendam o compromisso que têm com a população moradora de rua”, afirma Carvalho.





“O projeto retrata uma parte da nossa sociedade invisível aos olhos dos governantes”, complementa o fotógrafo.

No meio artístico, após ter produzido ensaios com a cantora Anitta, o ator Caio Castro e o cantor Sidney Magal, entre outros famosos, a popularidade de Carvalho explodiu nos últimos anos.

Contudo, o fotógrafo diz que não deseja se limitar a trabalhar exclusivamente com celebridades.

Inclusive, além do projeto com moradores de rua, Carvalho tem conduzido um ensaio com pacientes em tratamento de câncer. A intensão, segundo ele, é realçar a força e a beleza das pessoas em uma etapa delicada da vida.

“A fotografia é um instrumento poderoso para a difusão de realidades ignoradas ou deixadas em segundo plano”, afirma o fotógrafo. “Meu trabalho também está a serviço daqueles que merecem uma chance neste mundo desigual”, acrescenta.