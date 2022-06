Foto de João Doria em cadeira de rodas circula na internet, assessoria desmente fake news de cirurgia

João Doria foi flagrado em aeroporto de Paris utilizando uma cadeira de rodas nessa quarta-feira (15) e gerou especulações na web

Recentemente, João Doria anunciou que está deixando a vida pública a qual se dedicou nas últimas décadas. O ex-político brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira desde 2001 é ex-prefeito do município de São Paulo e ex-governador do estado de São Paulo.

Depois desse anúncio, e já de férias em Paris, na França, João Doria voltou a ser notícia hoje, mas dessa vez por outro motivo. Fotos do ex-político em uma cadeira de rodas circularam por toda web. Assessoria afirma que Doria não fez uma cirurgia, como algumas fakes news afirmaram. O ex-político luta contra uma lesão no joelho já há alguns anos e voltou a sentir dores no local.

As fotos que geraram curiosidade e preocupação, foram feitas na manhã desta quarta-feira (15), no aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa.