Fórmula 1 e Paramount+ anunciam parceria global inédita, unindo mundos do automobilismo e do entretenimento

O Acordo Para As Temporadas 2023-2024 Torna O Paramount+ Parceira Oficial Da Fórmula 1®️, Marcando A Primeira Parceria Promocional Desse Tipo Para A F1®️, Unindo As Potências Do Automobilismo E Do Entretenimento

Paramount+ se torna patrocinadora oficial da Fórmula 1 para a temporada 2023-2024. O serviço global de streaming Paramount+ e a Fórmula 1®️ anunciaram recentemente uma parceria para a temporada de 2023-2024, marcando a primeira colaboração desse tipo no mundo das corridas automobilísticas. Com o acordo, o Paramount+ se torna patrocinador oficial da Fórmula 1. Brandon Snow, diretor comercial da Fórmula 1 A parceria trará a vasta oferta de conteúdo popular do Paramount+ para eventos de Fórmula 1, com séries de sucesso, filmes com recordes de bilheteria e personagens queridos em destaque nas áreas Fan Zone, onde as maiores estrelas se reunirão dentro e fora da pista. Além disso, a parceria inclui sinalização da marca Paramount+ nas pistas, patrocínios digitais e oportunidades promocionais, que começaram em Melbourne e continuarão em Miami, Montreal, Áustria, Silverstone, Monza, Suzuka, Austin, Cidade do México, São Paulo e Las Vegas. A colaboração entre as duas marcas tem como objetivo alcançar um público global e explorar novos caminhos para ajudar a promover o esporte e atrair novos públicos. Brandon Snow, diretor comercial da Fórmula 1, disse que a parceria exemplifica o compromisso contínuo da Fórmula 1 em explorar novos caminhos para promover o esporte e atrair novos públicos. Marco Nobili, vice-presidente executivo e gerente geral internacional do Paramount+ Marco Nobili, vice-presidente executivo e gerente geral internacional do Paramount+, comentou sobre a parceria: "Tornar-se um parceiro oficial da Fórmula 1 significa dar vida à marca Paramount+ e a todos os nossos personagens para centenas de milhões de fãs em todo o mundo. Por meio desse acordo global, os mundos do automobilismo e do entretenimento se unirão, resultando em poderosas oportunidades de contar histórias dentro e fora da tela". A parceria segue um acordo de curto prazo bem-sucedido entre o Paramount+ e a Fórmula 1 em 2022, em que o streaming ganhou exposição estratégica nas principais corridas da Fórmula 1, incluindo Silverstone no Reino Unido e Monza na Itália.