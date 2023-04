Folia garantida: Band anuncia renovação de contrato para transmissão da Série Ouro do Carnaval do Rio

Novo acordo do Grupo Bandeirantes prevê a exibição dos desfiles de 2024 e 2025 com exclusividade para a emissora

O carnaval de 2023 mal acabou e já temos novidades para os dois próximos anos. O Grupo Bandeirantes e a LIGA-RJ assinaram na última segunda-feira (10) a renovação do contrato de transmissão da Série Ouro do Carnaval carioca para 2024 e 2025 com exclusividade. “Todas as comunidades estão vibrando. Sempre revejo o evento e acho maravilhoso, irretocável. A Band valorizou as comunidades, desde o esquenta até a identidade de cada escola, e isso foi importantíssimo. Sem dúvida, será sucesso garantido nos próximos anos”, afirma Wallace Palhares, presidente da entidade.

O Presidente e Diretor Geral, Wallace Palhares e André Marini respectivamente, comemoram a renovação de contrato

Para André Marini, diretor geral da Band Rio, a exibição da maior festa popular brasileira faz parte da vocação do canal. “Estar próximo ao coração dos telespectadores está no nosso DNA. Foi assim nas partidas do Campeonato Carioca e nos desfiles das escolas da Série Ouro, por exemplo”.

Marquês de Sapucaí registra alegria nos desfiles de abertura da Série Ouro no Rio de Janeiro

A Unidos do Porto da Pedra é a atual campeã da divisão e retornará ao Grupo Especial após 10 anos. No ano que vem, as agremiações da Série Ouro se apresentarão na sexta-feira e sábado de folia na Marquês de Sapucaí. O sorteio da ordem dos desfiles está previsto para acontecer no dia três de maio.