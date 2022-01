”Foi horrível”: Apresentador e namorado ficam confinados em cruzeiro de fim de ano

Franklin David e Vitor Vianna passaram o réveillon em um navio

O apresentador Franklin David e seu namorado, Vitor Vianna passaram bons apuros no navio que estavam para comemorar o Réveillon. A viagem, que já estava programada para 2020, mas adiada por conta da Pandemia, era um sonho do casal, afinal de contas, do cruzeiro se via os lindos fogos de artificio de Copacabana (RJ).

“Faríamos esse Cruzeiro em dezembro de 2020, mas como tudo foi cancelado, só conseguimos fazer agora em dezembro de 2021. Foi lindo! Passar a virada ao lado do cara que você tem planos de uma vida é no mínimo entusiasmante. Vivemos dias de muito amor, paixão, bons drinks, música, tudo o que temos direito. A bateria está carregada para começar 2022”, conta o apresentador.



Mas um surto de Covid-19 em outros cruzeiros tornou a realização de um sonho em um grande caos. “A única parte chata foi toda a polêmica gerada em torno dos cruzeiros de fim de ano, principalmente do nosso. Eu olhava as notícias que saiam e não batiam com o que estávamos vivendo lá dentro. Foi colocada uma lente de aumento que fez parecer que quem estava no navio estaria infectado, como se não houvesse nenhum tipo de cuidado, o que foi uma grande mentira”, relata Franklin.

O apresentador relata que era preciso apresentar teste atualizado de COVID-19, e foi feito outro dentro do navio, cartão de vacinação e passar por diversos protocolos de enfrentamento ao vírus. “O fato é que toda essa polêmica na imprensa me gerou um estresse enquanto eu ainda estava a bordo no navio. Não pude desembarcar e fiquei preso por horas esperando a determinação da Anvisa para a liberação dos passageiros. Fora isso, foi incrível e já estou me preparando para fazer a primeira das muitas viagens que tenho em 2022 com o programa ‘Aventureiros’, ao lado do Vitor”, finaliza.

Com estreia prevista para fevereiro, o apresentador volta a TV, junto com Vitor, no canal fechado Travel Box com o programa de viagens, “Aventureiros”.