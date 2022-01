Fofura total: família Gagliasso torna-se embaixadora de Simparic e estrela comercial

Com o slogan “Diga sim ao amor, Diga sim para Simparic. Simples assim!”, a ação mostra a família em casa, interagindo com seus cães e indicando o medicamento.

Em dezembro a marca lançou campanha publicitária com os Gagliasso, transmitida nas principais emissoras de TV e rádios nacionais. Com o slogan “Diga sim ao amor, Diga sim para Simparic. Simples assim!”, a ação mostra a família em casa, interagindo com seus cães e indicando o medicamento.

Que a família Gagliasso é apaixonada por cães não é segredo para ninguém. A novidade é que agora, além do Bruno, sua esposa Giovanna Ewbank e seus filhos, Chissomo, Bless e Zyan, além dos seus cachorros, são os novos embaixadores do medicamento veterinário Simparic, da da empresa Zoetis, que trata e previne pulgas, carrapatos e sarna.

A campanha também está em circulação em lojas físicas e nas mídias sociais. Seu lançamento aconteceu no dia 25 de dezembro, no programa Caldeirão, da TV Globo, com apresentação de Marcos Mion, que nutre amor incondicional pelos pets também.



“Por sua história de carinho e cuidado com os cães e de afinidade com o produto como o primeiro embaixador da marca, não poderíamos deixar de trazer Bruno Gagliasso, agora acompanhado de sua linda família. Faremos uma campanha 360° e contaremos com mídias on-line, off-line e OOH”, conta Marcela Tocchet, Gerente de Produto de Animais de Companhia da Zoetis, e complementa: “A família Gagliasso tem cinco cães, que utilizam Simparic periodicamente desde o lançamento do produto, em 2016”.

Com essa família super fofa como embaixadora, a campanha publicitária promete ser um sucesso.

A Zoetis é considerada líder mundial em saúde animal e é movida por um propósito: fortalecer o mundo e a humanidade por meio da promoção do cuidado com os animais. Com quase 70 anos de inovações na maneira de prevenir, detectar e tratar doenças, a marca continua a apoiar pecuaristas, veterinários e tutores de pets, com presença em mais de 100 países e quase 12 mil colaboradores.

“Simparic é seguro, eficaz e tem ação prolongada por até 35 dias. É tão saboroso que os cães até pensam que é um petisco. Simparic traz tranquilidade e qualidade de vida para os cães e tutores”, explica Emilene Prudente, Gerente de Produto de Animais de Companhia da Zoetis.

