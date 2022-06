FofoCoffee: estreia de novo podcast sobre mercado da música com debates sobre os bastidores da música

Com episódios semanais disponíveis nas principais plataformas de streaming, programa apresentado por Bruno Martins é mais uma produção do Milk Podcasts

Idealizado pelo empresário Bruno Martins, o podcast FofoCoffee — que tem como principal objetivo discutir os bastidores da indústria da música — estreou no dia 2 de junho.

Apresentando a mais nova produção da Milk Podcasts, empresa criada pelo host do programa, o podcast vai contar com dez episódios em sua primeira temporada, cada qual com um convidado especial compartilhando experiências e dicas para empresários, artistas, investidores e amantes de música. Apenas em 2021, o mercado musical faturou cerca de R$ 21 bilhões, segundo pesquisa realizada pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

Segundo a mesma pesquisa, as assinaturas em plataformas de streaming também cresceram no último ano, neste caso em 21,9%, o que demonstra o momento de alta do mercado. Já com dados do IBOPE, quando o quesito são podcasts, o Brasil é o terceiro país que mais traz audiência, com mais de 30 milhões de ouvintes. O FofoCoffee é uma continuação do podcast Fast Forward, também produzido pela Milk, e que também contava com a apresentação de Bruno Martins, juntamente dos colegas Fábio Silveira, Guta Braga e U.GOT.

“O podcast começou como uma desculpa para se encontrar com os amigos, e acabou se transformando no grande podcast brasileiro sobre o mercado da música, trazendo os principais nomes do mercado como convidados”, diz.

Agora, Bruno dá continuidade a esse trabalho com o lançamento do FofoCoffee, trazendo uma nova proposta: debates aprofundados sobre a carreira de profissionais que ditam o futuro da área, revelando a caixa preta da indústria musical para quem quiser ouvir. Trata-se da primeira vez que a Milk Podcasts aposta nesse tipo de projeto.

“O Fast Foward tinha uma boa audiência para áudio streaming, chegando a bater marcas importantes e com grandes nomes do mercado querendo participar. Com o FofoCoffee, meu objetivo é ampliar ainda mais esse alcance, levando a mensagem a artistas, empresas, empresários, investidores e todos os amantes da música”, afirma.

Para Bruno, a ideia do programa é fazer uma conversa “um a um”, com vivências e curiosidades do mercado. “É quase uma imersão na carreira de cada convidado, um bate-papo intimista e interessante”, afirma o host.

Cada episódio da primeira temporada será divulgado semanalmente às quintas-feiras, a partir do dia 2 de junho. Entre os convidados estão Tony Aiex (founder do TMDQA), Nando Machado (Founder da ForMusic), Priscila Metzker (Founder da Feat Music / Grupo UMAUMA), entre outros. Além das entrevistas, o podcast contará com pílulas dos convidados, os quais irão compartilhar sugestões e orientações diretas para artistas – seja em estágio inicial de carreira ou não – no quadro ‘Dicas de Backstage’.

Já no podcast principal, os convidados falarão sobre sua carreira, o que a empresa faz, por onde a pessoa passou, além de discutir o mercado atual e perspectivas para o futuro. Entre os debates apresentados nesta temporada, poderá ser acompanhado a discussão sobre os aspectos do mercado musical na época do vinil, as mudanças que são observadas nas obras dos artistas com o passar do tempo, o amadurecimento de cada e a presença de artistas nas redes sociais.

“Hoje em dia você pode postar algo no Tik Tok e amanhã ter 1 milhão de plays mesmo sem seguidores. Você pode arriscar e ser criativo de forma barata e acabar te levando a caminhos muito diferentes”, analisa o fundador do TMDQA, Tony Aiex, sobre o atual mercado da música e o impulsionamento de novas frentes digitais. Primeiro episódio: imprensa vs música Com episódio de lançamento focado na presença da imprensa dentro do mercado musical, o lançamento do FofoCoffee contará com Tony Aiex. Para acompanhar a estreia, basta acessar as principais plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts e Soundcloud.