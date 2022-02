Floresta Produções finaliza gravações da série ”Rio Connection”

A série reforça a trajetória da Floresta enquanto produtora premium no universo ficcional

Segundo fruto do acordo de coprodução internacional entre Floresta, Sony Pictures Television e Estúdios Globo, “Rio Connection” finalizou suas gravações na madrugada desta última sexta-feira (11/02) em solo nacional com nomes como os franceses Aksel Ustun e Raphael Kahn, o italiano Valerio Morigi e os brasileiros Marina Ruy Barbosa, Renata Sorrah, Rômulo Arantes Neto, Maria Casadevall e João Cortez.

“It’s a wrap!” – Registro do último dia de gravações de ‘Rio Connection’, série ambientada nos anos 1970, dirigida por Mauro Lima. (Créditos: Floresta Produções)

A produção, ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1970, contou com uma equipe de mais de 400 pessoas, um elenco composto por 70 atrizes e atores de diversas nacionalidades, 36 secundários e em torno de 65 locações. Cenários como Roma, Marselha, Nova Iorque, México, Congo, Uruguai, Niterói, Santos e Angra dos Reis foram recriados. As gravações seguiram rígidos protocolos de segurança e saúde contra a Covid-19.

A série reforça a trajetória da Floresta enquanto produtora premium no universo ficcional. “Temos toda a expertise e estamos ampliando nossa participação na produção de ficção, aproveitando a demanda que existe por produtos locais e potencializando nossa distribuição internacional por meio da Sony. Agora, concluindo as gravações de Rio Connection, o sentimento é de alegria e muito orgulho”, afirma Dida Silva, VP e diretora geral da Floresta.

Imagem dos bastidores mostra as atrizes Marina Ruy Barbosa e Renata Sorrah em cena. (Créditos: Floresta Produções)

Ainda sem data de estreia, “Rio Connection”, criada, escrita e dirigida por Mauro Lima, com a colaboração de Chris Salmanpour e Marcelo Starobinas, vai apresentar a história de criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos.