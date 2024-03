Flávia Bittencourt em Brasília: a noite mágica em tributo a Dominguinhos

Cantora maranhense traz ao Clube do Choro um espetáculo em homenagem ao seu padrinho musical, prometendo uma noite inesquecível de pura emoção

O Clube do Choro de Brasília prepara-se para receber, no próximo dia 12 de março às 20h30, um espetáculo que promete entrar para a história da música brasileira: o show Todo Domingos, estrelado pela cantora, compositora e instrumentista Flávia Bittencourt. Uma homenagem ao mestre Dominguinhos, este evento não só celebra a vasta obra do icônico músico, como também marca a trajetória de Flávia, sua afilhada musical, que tem percorrido o mundo levando as raízes da música brasileira a novos públicos.

Com ingressos já disponíveis em bilheteriadigital.com, o show é uma oportunidade única para os admiradores da música brasileira de qualidade. Todo Domingos já encantou plateias em cidades da França, como Marseille, Toulon e Paris, além de percorrer várias cidades brasileiras, provando ser uma experiência musical rica e envolvente.

O álbum que dá nome ao show, Todo Domingos, é uma ode ao repertório de Dominguinhos, escolhido a dedo pelo próprio homenageado, que também participa do CD em momentos especiais. Clássicos como “Lamento Sertanejo”, “Abri a Porta” e “Só Quero um Xodó” se misturam a joias menos conhecidas como “Arrebol” e “São João Bonito”, criando uma tapeçaria sonora que reflete tanto a genialidade de Dominguinhos quanto a sensibilidade interpretativa de Flávia.

O show em Brasília contará com participações especiais de artistas renomados, como Assis Medeiros e Ticiana Duailibe, prometendo uma noite de colaborações memoráveis e interpretações emocionantes.

Flávia Bittencourt, com sua voz única e presença de palco magnética, não é apenas uma intérprete. Ela é uma artista que transita por diversos gêneros e formas de expressão, da música ao cinema, levando consigo não apenas sua arte, mas também a essência cultural brasileira. De São Luis do Maranhão para o mundo, Flávia tem se dedicado a divulgar a obra de grandes mestres da música brasileira, de João do Vale a Dominguinhos, mostrando a riqueza e a diversidade da nossa cultura.

A noite de 12 de março no Clube do Choro promete ser uma celebração à música, à cultura e à memória de Dominguinhos, trazendo aos corações brasilienses todo o calor e a alegria do nordeste brasileiro. Não perca a chance de ser parte dessa homenagem musical única, que promete ser um marco na cena cultural de Brasília.