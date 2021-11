Flávia Alessandra e Otaviano Costa são contratados por desenvolvedora dos hotéis Hard Rock no Brasil

VCI SA traz casal de celebridades como embaixadores da marca e membros consultivos do comitê de marketing com proximidade da inauguração dos primeiros hotéis no país

A rede de hotéis Hard Rock, desenvolvida no Brasil pela incorporadora VCI SA, terá Flávia Alessandra e Otaviano Costa como embaixadores e membros consultivos do comitê de marketing dos empreendimentos.

Com oito hotéis previstos para o país, sendo dois já em fase avançada, a empresa tem VGV avaliado em R$ 6 bilhões e escolheu o casal de celebridades para integrar sua equipe e trazer sua expertise como embaixadores para os produtos da Hard Rock.

Flávia e Otaviano terão presença em agendas, projetos, parcerias e ações de marketing e comunicação, assim como terão participação ativa no desenvolvimento de serviços exclusivos e experiências da marca. “Além de ser um casal que já se hospedou em diversos hotéis pelo mundo e que viaja frequentemente em família, vivenciando experiências de hospitalidade e entretenimento de todos os tipos, separadamente são profissionais que empreendem, conduzem seus negócios e estão prontos para assumir uma posição influente em decisões de mercado”, acrescenta Samuel Sicchierolli, presidente da VCI SA.

Samuel Sicchierolli, presidente da VCI SA.

“Sempre gostamos de nos hospedar em bons hotéis, comer bem e conhecer novos lugares. Fizemos questão de aceitar o convite e participar ativamente dos detalhes do projeto por ele ser tão incrível e oferecer uma gama de experiências ainda inéditas no país em vários sentidos”, revela Flávia Alessandra.

O casal explica, ainda, como pretende contribuir com a marca sendo membro do comitê de marketing. “Temos 30 anos de experiência no mercado do entretenimento. Entendemos bastante da engrenagem deste setor e queremos elevar a experiência do cliente que usufrui dos serviços que levam o selo Hard Rock”, diz Otaviano Costa. “Vamos opinar sobre pacote de serviços exclusivos de hospitalidade, entretenimento e bem estar, fazendo com que o hóspede se sinta uma verdadeira celebridade”, cita Flávia.

Flávia e Otaviano terão presença em agendas, projetos, parcerias e ações de marketing e comunicação, assim como terão participação ativa no desenvolvimento de serviços exclusivos e experiências da marca

A chegada da rede internacional ao país traz experiências inéditas ao setor hoteleiro, com vivências dignas de rockstar e alto padrão de qualidade, shows e eventos internacionais que estarão disponíveis aos compradores e hóspedes dos empreendimentos no Brasil, além da possibilidade de intercâmbio em mais de 4.300 destinos paradisíacos nacionais e internacionais.

Com investimento estimado em R$ 3 bilhões pela VCI, Hard Rock Hotel chega ao Brasil em Fortaleza e Ilha de Sol (Paraná), empreendimentos já em comercialização, e em São Paulo (SP), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN), Recife (PE), Campos do Jordão (SP) e Jericoacoara (CE).