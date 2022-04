Fisiculturista alerta para riscos de esforço físico após lesão causada por excesso de força

Ricardo Barguine fala sobre importância do preparo físico e do cuidado com lesões.

O pentacampeão brasileiro de fisiculturismo, Ricardo Barguine, de 48 anos, está se recuperando de uma medio-grave lesão. O atleta, que também é professor e empresário, tem tido acompanhamento profissional e falou sobre a importância de respeitar os limites do próprio corpo. Ricardo participou, recentemente, de um desafio, que consistia em levantar um carro de mais de 1.000kg e puxar um caminhão e um ônibus. Durante a prova, Ricardo sofreu uma lesão que acabou o fazendo perder a competição. Diante disso, o professor alertou para os riscos que esse tipo de esforço pode causar, incluindo até lesões graves irreversíveis. O professor alertou para os riscos que esse tipo de esforço pode causar, incluindo até lesões graves irreversíveis. "Um posicionamento mal ajustado de perna e braço gerou o que veio a ser constatado como uma lesão média-grave com rompimento parcial de músculos, tanto de posterior da coxa esquerda, quanto do tríceps direito", contou. Como se tratava de um desafio, mesmo sentindo a lesão, Ricardo insistiu em realizar os movimentos de alto esforço – puxar veículos – mas, o atleta reconhece que isso não pode acontecer no dia a dia. "É importante que todas as atividades físicas tenham acompanhamento de um profissional qualificado e que, caso aconteça uma lesão, se pare imediatamente o exercício ou o esforço em questão e se procure uma avaliação médica", afirmou. Por fim, o empresário ainda falou sobre como o preparo físico é importante para chegar à "meia idade" com saúde e de bem com o corpo. Já que, mesmo não tendo vencido o último desafio, ele vinha se destacando no programa por ter uma performance extraordinária. O pentacampeão brasileiro de fisiculturismo, Ricardo Barguine, de 48 anos, está se recuperando de uma medio-grave lesão Os hábitos saudáveis podem ser colocados como o ponto de partida, pois, "sem uma alimentação de qualidade, aliado a alguns vícios como o tabagismo ou o alcoolismo, e ainda sem a prática de exercícios físicos, dificilmente seria possível atingir qualquer desses objetivos", destaca Ricardo. Como praticante de musculação há quase trinta anos e competidor por cerca de 5 anos, o professor e empresário também explicou que os hábitos saudáveis relacionados à alimentação e atividade física são o ponto fundamental para uma maior chance de se envelhecer com mais saúde, mas considera também outros pontos como importantes a serem destacados para se ter um corpo que se destaque, se esse for o maior dos objetivos.