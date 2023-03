Físico Mauricio Queiroz cria turbinas subaquáticas, que reduzem custos com energia

As turbinas, menores que as tradicionais, foram desenvolvidas para captar energia dos fluxos de correntes. Entenda como funciona

Já parou pra pensar que quase tudo que fazemos depende da eletricidade? É por isso que a criação do físico Maurício Queiroz traz solução que diminui consideravelmente os custos com a energia.

Vamos entender melhor como funciona esse processo? Entre as principais fontes de energia para gerar eletricidade para as casas e para as cidades estão a termelétrica, a hidrelétrica, a solar fotovoltaica e a eólica.

Durante mergulho, físico Maurício Queiroz, tem ideia que possibilita economia de energia

Porém, essas fontes possuem pontos contra: a primeira, que é a mais cara pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o diesel e o gás natural, além de não ser boa para o meio ambiente, já que causa 65% das emissões globais de gases de efeito estufa, este modelo de geração de energia é finito, ou seja, não renovável.

Já as demais são fontes renováveis, mas dependem, essencialmente, de bons níveis nos reservatórios, bons níveis de incidência solar e bons ventos, mas essas condições são intermitentes e dependem de fatores climáticos que não podem ser previstos com a antecedência viável para um bom planejamento energético. Por isso, hoje em dia, as fontes renováveis ainda são insuficientes em relação ao tema segurança energética, que só pode alcançada quando associada às fontes fósseis.

Insight para criar as turbinas subaquáticas veio durante um mergulho em 2018

Assim, um dos maiores problemas, em nossa matriz energética, é o alto custo envolvido e o repasse para as famílias brasileiras, que pagam caro e ficam à mercê de instabilidades, inclusive econômicas, para esta despesa variável.

É aqui que entra o físico Mauricio Otaviano de Queiroz, fundador e CEO da startup TIDALWATT, que durante um mergulho em 2018, teve a sacada precisa: “pelo oceano é possível gerar energia renovável e infinita, de uma forma mais simples e com menor custo para as pessoas”, comentou o empresário. E foi isso que ele fez.

Em 2019, Maurício deu vida a essa ideia e criou um modelo de turbina subaquática

Em 2019, Maurício inventou e deu vida a um modelo de turbina subaquática, relativamente pequena e que pode produzir a mesma potência, mas gerar três vezes mais energia que um modelo de turbina eólica tradicional, porque o vento é intermitente, mas as correntes oceânicas são contínuas. “O oceano é a única fonte de energia renovável segura, por ser previsível e constante, garantindo fornecimento ininterrupto de energia”, explica Mauricio.

Criação de Maurício Queiroz beneficia a população, que pode ter redução nas contas finais de luz

E a sua ideia veio justamente do oceano, quando teve um contratempo naquele mergulho de 2018.

“Durante um mergulho, meu grupo e eu fomos pegos por uma corrente na parada de descompressão, a 15m de profundidade no mar, e arrastados, para bem longe da embarcação que nos esperava. Ficamos à deriva por quase uma hora antes de sermos resgatados. Mas isso me fez despertar para o fato de que as correntes do mar são, de fato, parte de um contexto muito maior. Elas são simplesmente o meio que temos para acessar a energia magnífica que se origina no movimento da Terra e, além dela, da mesma forma que entendemos que a eletricidade não vem da tomada na parede, mas de muito além dela. Notei que os projetos atuais de turbinas hidráulicas, inspirados em propulsores, não levam isso em consideração. Havia uma lacuna científica neste processo de captação de energia e foi neste momento que comecei a idealizar a Unidade Coletora de Energia de Corrente (UCEC) para capturar a energia abundante de um novo conceito, de forma limpa e segura para a fauna marinha e para todo o meio ambiente”, afirma o físico.

Potência para mais de 22 mil famílias

Considerando o consumo médio das residências brasileiras, uma única turbina UCEC de 3 metros de diâmetro, que pode gerar até 5 MW de potência, sob uma corrente de cerca de11 metros por segundo é capaz de abastecer as casas de mais de 22 mil famílias, e com o baixo custo, deve reduzir a conta de luz para as pessoas. Comparando, com a tecnologia de geração eólica são necessárias de 2 a 3 turbinas de 180 metros de diâmetro.

“Esta energia renovável é tão abundante que, quando aproveitarmos uma pequena fração dela, vamos literalmente suprir toda a demanda energética do planeta, com tanta oferta que, no futuro, a energia será muito barata para as pessoas”, prevê Mauricio Queiroz.