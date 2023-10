Fintechs brasileiras ZINK e SIZE anunciam fusão para revolucionar o setor financeiro

Após 3 startups de sucesso, uma delas vendida para a Infinity Pay, Leandro Zen realiza sua 4ª Grande Negociação

Em um anúncio surpreendente que promete revolucionar o cenário fintech brasileiro, a ZINK, uma fintech em ascensão, e a SIZE, uma experiente atuante no setor de antecipação de recebíveis, anunciaram sua fusão. Combinando a visão inovadora da ZINK e o rico legado de inovação de quase 12 anos da SIZE, essa união estratégica está prestes a transformar o panorama das soluções de crédito B2B.

Duas gigantes do setor fintech juntas para transformar o crédito empresarial

A ZINK, com apenas 3 anos de existência, já construiu relacionamentos sólidos com clientes de destaque, incluindo a XP Investimentos, Banco Digimais e Banco Alfa, além de diversas empresas líderes em seus setores de atuação. Por outro lado, a SIZE é conhecida por sua aprovação ultra-rápida de crédito, permitindo que empreendedores acessem fundos no mesmo dia. Seu portfólio diversificado abrange desde empréstimos para empresas até serviços de conta digital e pagamento de contas.

Leandro Zen, sócio da ZINK, ostenta um histórico de sucesso ao vender três empresas anteriores, duas para fundos de investimento

Juntas, essas duas fintechs já concederam mais de R$ 2 bilhões em crédito para mais de 38.000 clientes, processando mensalmente mais de R$ 250 milhões em novas oportunidades. As ofertas da ZINK têm proporcionado reduções significativas nos custos financeiros, prazos de crédito estendidos e maior rentabilidade para investidores e financiadores.

ZINK e SIZE: duas fintechs brasileiras se fundem para oferecer crédito inovador

Essa fusão não é apenas uma convergência de operações, mas uma evolução que incorpora a visão voltada para o futuro e a habilidade inovadora de ambas as empresas. Segundo Leandro Zen, CEO da ZINK, eles estão projetando o futuro dos serviços financeiros, capacitando empresas financeiras e não financeiras com soluções abrangentes que integram tecnologia e capacidades de back-office.

Com essa parceria estratégica, o mercado de fusões e aquisições, bem como o setor fintech como um todo, podem esperar transformações e avanços substanciais. Leandro Zen, sócio da ZINK, traz consigo um histórico de sucesso ao vender três empresas anteriores, incluindo a RankMyApp e a Confere Cartões, para fundos de investimento.

Essa fusão promete redefinir o cenário das fintechs no Brasil, trazendo inovação e acessibilidade ao crédito empresarial. Empreendedores e empresas de todos os tamanhos agora têm a oportunidade de se beneficiar dessa parceria estratégica que está moldando o futuro das finanças no país.