Finanças no casamento: Carol Marçal explica como ter uma vida de sucesso e liberdade financeira

Como referência nacional na área de relacionamento matrimonial e educação de filhos, Carol Marçal aponta os fatores cruciais para que ela e seu esposo, Pablo Marçal, tivessem sucesso na área financeira.

Pesquisas recentes apontam os problemas financeiros como a segunda maior causa de divórcio no país. Segundo uma pesquisa feita pelo SPC Brasil, cerca de 46% dos casais brasileiros entram em conflito por questões financeiras. Em contrapartida, existem casais que decidiram superar as dificuldades e desentendimentos, para, em unidade, alcançarem o descanso financeiro.

Com resultados muito superiores às expectativas, Carol, contadora e expert em finanças no casamento, diz que sentiu certo desconforto com a abundância de recursos, porque estava acostumada a viver na escassez e a contabilizar todos os seus gastos

Como referência nacional na área de relacionamento matrimonial e educação de filhos, Carol Marçal aponta os fatores cruciais para que ela e seu esposo, Pablo Marçal, tivessem sucesso na área financeira.

“Eu e Pablo entendemos que prosperidade nada tem a ver com dinheiro. A prosperidade é algo natural e a pobreza é resistência. Prosperar é crescer e crescer dói. Deus nos deu o poder de governo e, enquanto quiséssemos ser estáveis, nunca iríamos prosperar. Uma árvore nunca determina quantos frutos vai ter, uma leoa nunca define quantos filhotes terá. Somos liberados para prosperar com Cristo em todas as coisas e não existe outra opção a não ser prosperar. Mas é preciso sair da zona de conforto, do seu mundinho, sentado no sofá em frente à tv e se conectar com pessoas prósperas. A amizade com as pessoas certas e a convivência em um meio diferente ao qual você está acostumado fará você enxergar outra realidade, de que não há nada de errado em ter coisas que você jamais imaginou alcançar”, relata Carol.

Como referência nacional na área de relacionamento matrimonial e educação de filhos, Carol Marçal aponta os fatores cruciais para que ela e seu esposo, Pablo Marçal, tivessem sucesso na área financeira.

Com resultados muito superiores às expectativas, Carol, contadora e expert em finanças no casamento, diz que sentiu certo desconforto com a abundância de recursos, porque estava acostumada a viver na escassez e a contabilizar todos os seus gastos. A partir do momento em que a situação inverteu, se sentia irresponsável e imprudente ao comprar o que quisesse. Segundo ela, o bloqueio do não merecimento faz com que pensemos que os outros podem prosperar, mas nós e nossos familiares não. Nos sentimos mal e culpados em realizar compras em benefício próprio. E, enquanto pensar que não merecemos, nunca iremos prosperar. Ou você aceita que é próspero, ou viverá improdutivo para sempre.

Carol afirma que, segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Casamentos bem-sucedidos e saudáveis não são pautados na separação do dinheiro e nem na competição. Casamento é aliança, junção de corpo, alma e espírito e é preciso que o objetivo de vida de ambos esteja bem alinhado, para que o alvo seja o mesmo, senão o casal não será bem-sucedido. Para ela, não existe “meu dinheiro e seu dinheiro”! O dinheiro é um só, é da família, em prol dos sonhos em comum. O ideal é ser transparente com o cônjuge, resolver os conflitos e viverem em unidade.

Carol afirma que, segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si

Outro fator muito importante é não permitir que a mudança de patamar financeiro mude sua essência, e isso só será possível se você tiver um coração simples e humilde. Nada material pode mudar quem você é! De nada adianta crescer, prosperar e se tornar uma pessoa mesquinha, egoísta, sendo que todas as conquistas só fazem sentido se for para você transbordar na vida de outras pessoas.