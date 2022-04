Finalistas dos cafés Arábica do Prêmio Ernesto Illy Internacional de Café 2021 já podem ser apreciados nos espaços selecionados pela illycaffè

Madeline Kate Martinez, ilustradora e designer gráfica com forte paixão pela fotografia, retrata o Brasil no projeto

A illycaffè, líder mundial em café sustentável de alta qualidade, anuncia o lançamento das provas dedicadas aos finalistas do Prêmio Ernesto Illy Internacional de Café 2021: de 1° de abril até ao final do ano, a Europa e a América do Norte vão acolher uma verdadeira viagem de descobertas pelo mundo através da apresentação das amostras de nove culturas de café Arábica, que foram selecionadas por sua qualidade sustentável.

O Prêmio Internacional Ernesto Illy de Café, que completa seis anos, comemora o líder visionário da illycaffè, filho do fundador da empresa e pioneiro na colaboração virtuosa com os produtores de café. O prêmio é atribuído às melhores colheitas de café a nível mundial em termos da sua qualidade sustentável e renova o compromisso da empresa em melhorar a vida dos produtores ao mesmo tempo em que torna o seu sonho realidade: oferecer o melhor café do mundo.

As degustações apresentarão nove colheitas de café 100% Arábica da Etiópia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Colômbia e Índia. Conta também com as participações de: Proyecto Lift Olopita, da Guatemala, vencedor do prêmio “Coffee Lover’s Choice”, eleito por um painel de consumidores através de degustações às cegas organizadas a nível mundial, e Jumboor Estate, da Índia, vencedor do prêmio “Best of the Best” atribuído por um painel independente de peritos internacionais.

De abril a dezembro de 2022, os 9 cafés Arábicas finalistas estarão disponíveis durante cada mês, em cafés illy selecionados na Europa e nos Estados Unidos. Além da versão clássica de café espresso, de junho a setembro, estarão também disponíveis pela primeira vez a exclusiva versão a frio. Todos os illy Cafés também exibirão as ilustrações concebidas por 9 artistas internacionais especialmente para este projeto: uma nova forma de contar a história da cultura do café, com 9 talentos criativos que, mês após mês, irão representar as cores que simbolizam os nove países finalistas e os aromas dos seus cafés.

A programação completa é a seguinte:

Abril: Etiópia – ilustração de Yukai Du @yukai_du

-Maio: Brasil – ilustração de Madeline Kate Martinez @madelinekate_illustrate

Junho: Costa Rica – ilustração de Mark Conlan @markconlan

Julho: Guatemala – ilustração de Marcos Guinoza @marcosguinoza

Agosto: Nicarágua – ilustração de Kit Agar @kitagar

Setembro: El Salvador – ilustração de Charly Clements @charlyclements

-Outubro: Honduras – ilustração de Maggie Stephenson @maggiestephenson

Novembro: Colômbia – ilustração de Sebastian Curi @sebacuri

Dezembro: Índia – ilustração de Myriam Van Neste @myriam_vanneste

Para a lista dos locais participantes acesse: illy.com/DiscoverEiica