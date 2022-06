Fim dos testes de Covid-19 em Bahamas: exigência não será mais feita para viajantes totalmente vacinados

Os novos protocolos de entrada, que também não pedem mais a necessidade de visto de saúde, entram em vigor a partir do dia 19 de junho

Além da eliminação do visto de saúde de viagem obrigatório para viagens às Bahamas, o governo do país anuncia também a queda da necessidade de testagem para Covid-19 pré-viagem aos viajantes totalmente vacinados.

No entanto, todos os turistas não vacinados com dois anos ou mais ainda precisarão obter um teste negativo (RT-PCR ou antígeno) realizado no máximo 3 dias (72 horas) antes da viagem para apresentar o resultado no check-in antes de viajar para as Bahamas.

Chester Cooper , vice-primeiro ministro e ministro do Turismo, diz que a ideia é fomentar o turismo com responsabilidade

Chester Cooper, vice-primeiro-ministro e ministro do Turismo, Investimentos e Aviação, conta que o objetivo é facilitar a entrada dos viajantes, mas com responsabilidade. “As Bahamas estão se adaptando à evolução contínua da pandemia. Queremos facilitar o processo de entrada de viajantes o máximo possível, mas garantindo também que estamos protegendo a saúde pública”, afirma. “Esperamos que as mudanças nos requisitos de testes pré-viagem, combinadas com a eliminação do Travel Health Visa, reduzam as complicações para os viajantes e promovam a recuperação do nosso setor de turismo”, completa.

As alterações entram em vigor às 12h01 de domingo, 19 de junho de 2022. Os viajantes devem continuar a verificar o status de seu destino nas Bahamas antes de viajar. E, para mais informação sobre como viajar ao país, visite a página em português do site oficial.

