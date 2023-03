Filme “Raquel 1:1” estreia no Brasil com promoção especial para espectadoras que se chamam Raquel

Suspense estreia no Brasil após sucesso em festivais internacionais

A distribuidora O2 Play, em parceria com a rede de cinemas Itaú, anunciou uma promoção especial para os espectadores do filme nacional “Raquel 1:1”. A partir desta quinta-feira, 23 de março, todas as pessoas que se chamam Raquel poderão adquirir ingressos com preços especiais para o filme, válido para ela e um acompanhante.

Valentina Herszage estrela suspense nacional ‘Raquel 1:1’, em cartaz nos cinemas Itaú

Para usufruir da promoção, basta apresentar um documento pessoal na bilheteria dos cinemas Itaú. A oferta é válida apenas na compra de ingressos para “Raquel 1:1” nas bilheterias de todos os cinemas da rede onde o filme está em exibição.

“Raquel 1:1” narra a história da jovem Raquel, que se envolve em mistérios e se envolve em uma missão controversa ligada à Bíblia e a traumas de seu passado, após chegar a uma pequena cidade do interior. O filme é dirigido por Mariana Bastos e estrelado por Valentina Herszage, vencedora do prêmio de melhor interpretação Bisatto d’Oro no Festival de Veneza.

Raquel 1:1 estreia no Brasil após sucesso em festivais internacionais

A produção brasileira já fez sucesso em festivais internacionais como o South by Southwest (SXSW) 2022 e o Festival Internacional de Guadalajara, no México, além de ter sido exibida em eventos de cinema em Portugal, Alemanha, Itália e outros países. A produção é da Claraluz Filmes, com produção assinada por Fernando Sapelli, Igor Bonatto e Morena Koti.

