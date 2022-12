Filhos de Natália Toscano e Zé Neto fazem ensaio especial de Natal; confira

Os filhos da influenciadora e do cantor fizeram fotos emocionantes para comemorar a chegada do período natalino



Para celebrar a chegada do Natal, os filhos da influenciadora, Natália Toscano e do cantor Zé Neto fizeram um ensaio fotográfico. Ela disse ainda que esta é “a melhor época do ano”.

Segundo a mãe, o Natal é a “melhor época do ano” (Foto: Livia Cardoso Fotografia)



Natália e Zé Neto estão juntos há mais de dez anos. Em 2016, se casaram no civil e em 2019, fizeram uma celebração religiosa como manda o figurino. Juntos, eles têm dois filhos: José Filho e Angelina.

Conforme Natália, todos irão se reunir em família e relembrar tudo o que a data significa (Foto: Livia Cardoso Fotografia)



Como meio de celebrar o período encantador, ela preparou um ensaio fotográfico para os pequenos. “Parece até clichê, mas eu amo a época do Natal, por todo o significado que a data nos traz, que é o nascimento de Jesus Cristo. Vamos nos reunir em família, relembrar tudo que a data significa, é tempo de renovação para iniciar um novo ano, repleto de amor e esperança, o clima natalino é mágico”, destacou Natália.

Angelina posa para fotos natalinas (Foto: Livia Cardoso Fotografia)



Com mais de três milhões de seguidores somente no Instagram, ela compartilha seu dia a dia com os fãs. Recentemente, ela publicou fotos das crianças enviando cartinhas para o Papai Noel, uma das tradições mais características do período.