Filha do ex-jogador Petkovic se casa na Sérvia em cerimônia tradicional e faz surpresa para convidados

Em uma celebração para 240 pessoas, Ana tocou guitarra e cantou alguns dos seus sucessos

Ana Petkovic, filha do ex-jogador Dejan Petkovic, celebrou seu casamento com Dusan ZdravKovic no último sábado (14), em uma festa para 240 convidados em Nis, cidade no Sul da Sérvia.

O casal oficializou a união ainda em 2020, mas, por conta do distanciamento social gerado pela pandemia, o evento precisou ser fechado, sem recepção.

Desta vez, o casamento foi completo, com direito à celebração em uma igreja ortodoxa, onde os convidados tiveram um micro ônibus à disposição para o deslocamento até à festa.

Apesar do casamento ser simbólico, a tradição da Sérvia exigiu dos noivos uma celebração restrita apenas a familiares e amigos mais íntimos.

Em um bate-papo com os assessores Dr. Fabiano de Abreu Agrela e a esposa Jennifer de Paula, a cantora revelou detalhes do planejamento da grande noite.

Sobre o vestido, Ana disse que procurou o modelo na internet e contou com a ajuda da sua irmã para ajudá-la na escolha.

“O vestido eu procurei primeiro no Instagram e vi um que eu amei, mas não sabia se ia ter na Sérvia para alugar. Procurei então em sites de lojas na Sérvia e vi que só uma loja importava esse vestido. Liguei logo para a minha irmã e pedi que ela fosse provar o vestido e me ligasse para eu ver ela com o vestido. Não temos o mesmo biotipo, mas temos pouca diferença de altura. Nós duas somos baixinhas (risos). Amei o vestido nela, o modelo e o material”, contou.

A decoração da festa teve como tom principal o vermelho das Rosas, presente também no detalhe da roupa de Dusan e na maquiagem da artista.

“Resolvemos também que a decoração e o lugar não iam ser os mesmos que iam ser no primeiro planejamento da festa. Resolvemos mudar tudo. Desta vez, decidimos decorar com rosas vermelhas porque representam amor e paixão. Também resolvemos combinar com a decoração. O Dusan vai usar uma gravata vermelha e eu batom vermelho e unhas da mesma cor. Bem atípico para uma noiva, mas eu amo um batom forte e já estamos casados, então podemos fazer as nossas próprias regras”, dividiu.

Juntos há 10 anos, o casal contou em entrevista que muitos perguntavam se haveria festa após a pandemia, mas a resposta dos noivos ainda era incerta, porque dependia de muitos fatores.

“Mas soubemos que em maio a família inteira ia se reunir na Sérvia, então resolvemos logo organizar a festa e conseguimos reservar o local, a banda, a igreja, decoração e o bolo em incríveis dois dias (risos)”, disse.

Os assessores perguntaram à Ana se ela sentia como se tivesse duas comemorações de casamento e a cantora respondeu que “- Sim! sobretudo porque, como já disse, resolvemos mudar tudo na decoração e até nos vestirmos de acordo com nossas regras”.

Petkovic também revelou que preparou para a celebração uma surpresa para os seus convidados.

“Uma surpresa para os convidados foi eu ter cantado e tocado na guitarra algumas músicas no meio da festa. Outra coisa que não se vê em todo casamento é que a música da primeira dança foi a canção ‘Cada Dia’, que eu escrevi para ele há alguns anos e que também está no cd ‘Mais e Mais’. É uma música romântica mas com um refrão forte. Escrevi essa canção no começo do nosso namoro, quando nosso relacionamento ainda era à distância”, falou.

Sobre a chegada de filhos, Ana respondeu que não está nos planos agora. “Eu gostaria de esperar alguns anos, se o Dusan deixar. Porque ele quer logo (risos)”, finalizou.