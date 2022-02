Filha de Simone ganha festa surpresa em Orlando e chef Karlota prepara o buffet

O evento foi organizado pelo produtor Rodrigo Branco e a decoradora Amanda Lima

Uma das figurinhas carimbadas na cidade mais mágica do mundo é Simone Mendes, que faz dupla com a Simaria. A cantora tem até a própria casa em Orlando, nos Estados Unidos, e essa semana foi surpreendida com uma festa surpresa para a filha mais nova, Zaya. O responsável por organizar tudo foi Rodrigo Branco, que contou com ajuda da chef das estrelas Karlota e a decoradora Amanda Lima.

“Nossa baby Zaya nasceu aqui em Orlando, chegou aqui ontem e tinha que ter uma festa surpresa para comemorar seu primeiro aninho!! Tem Padrinho mais babão?”, escreveu Rodrigo no Instagram



A pequena Zaya comemorou o 1º aninho em grande estilo, em Orlando. A festa teve como tema “Circo da Zaya” e contou com uma mesa de frios enorme, decoração lindíssima e muito doce. Simone mostrou tudo no Instagram, se mostrando encantada com tanto carinho. Ela agradeceu aos fornecedores e ao amigo Rodrigo, que é publicitário e consultor de marketing nos EUA, e preparou esse momento tão bonito e emocionante para a família.

Simone foi surpreendida com uma festa surpresa para a filha mais nova, Zaya



“Está rolando uma festa linda para Zaya e Rodrigo preparou tudo. Está muito rica [a festa], achei que seria algo simples. Arrasaram, a decoração está linda”, disse Simone nos stories. Ela também postou vídeos com a chef Karlota, indicando o trabalho dela para todos que forem fazer algum evento em Orlando.



“Que honra ser a responsável pelo buffet do primeiro aninho da Zaya”, disse Karlota



Além do buffet e decoração impecáveis, o evento contou com imagens feitas pela fotógrafa Nicolle Amboni, doces decorados e bolo decorativo por Alice Simoes, mais doces e bolo por Amor em Pedaços Bakery, e muita animação e entretenimento com Aline Klinke, da Tia Lilica Party.