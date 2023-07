FESTU 2023: Alunos da UnB surpreendem com produção original sobre a busca pela serenidade!

Edição mais diversa e potente da história traz produções inovadoras à Cidade das Artes Bibi Ferreira

No cenário cultural brasileiro, o Festival Universitário de Teatro (FESTU) se consolida como um evento de destaque, valorizando os jovens talentos da dramaturgia e proporcionando um verdadeiro espetáculo aos espectadores. Na sua 13ª edição, que iniciou nesta quarta, 19 e segue até 23 de julho, a Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, torna-se o epicentro do teatro nacional, com a exibição de 18 cenas e 5 espetáculos selecionados pela criteriosa curadoria do festival.

FESTU 2023: Festival do Teatro reúne os melhores espetáculos em cenário deslumbrante!

Um dos pontos altos da programação é a “Mostra Competitiva”, que apresenta trabalhos arrojados e inovadores de alunos da Universidade de Brasília (UnB) e outras instituições. Entre as produções que chamam a atenção do público e do júri composto por 11 personalidades de renome, destacamos a cena “A Morte nas mãos de quem?”, uma peça original que provoca reflexões profundas sobre a finitude humana. Sob a direção talentosa de Felipe Cabral, a obra apresenta o personagem Sereno Soares, cujo nome carrega a aspiração por uma vida serena, mas que se depara com o dilema de enfrentar o medo e o mistério da morte.

FESTU 2023: Festival do Teatro reúne os melhores espetáculos em cenário deslumbrante!

A diversidade e a representatividade também se destacam nesta edição do FESTU, com uma programação que valoriza as culturas periféricas e preta. O diretor artístico, Felipe Cabral, enfatiza a importância desse olhar inclusivo para a democratização dos espaços culturais no Brasil, tornando o festival um reflexo da sociedade contemporânea.

Além das emocionantes apresentações teatrais, o público poderá desfrutar de festas gratuitas durante o fim de semana. Com início na sexta-feira, as noites contarão com apresentações do bloco de carnaval “Vem Delícia” e sets animados das Drag Queens Ravena Creole e Clhoe V, além da talentosa DJ Giordanna Forte.

O FESTU 2023 promete ser um marco na história do teatro brasileiro, unindo talento, criatividade e diversidade em uma celebração única. As inscrições gratuitas permitem que um público variado e apaixonado pelo teatro se encante com as produções selecionadas e, ao final, descubra os vencedores da grande premiação. A Mostra de Espetáculos, no domingo (23), promete uma final emocionante, onde o talento dos jovens dramaturgos será reconhecido e aplaudido.

Se você é amante do teatro, não perca essa oportunidade de imergir no universo artístico e contemplar o surgimento de novos talentos que certamente marcarão o cenário teatral do Brasil nos próximos anos. Aproveite a entrada gratuita e prestigie o FESTU 2023, uma festa que enaltece a arte e a cultura brasileira.

Serviço:

13º FESTU – A Festa do Teatro

Datas: até 23 de julho;

Horários:

Mostra Competitiva │ 21 a 23 de julho – Sexta e Sábado, 20h. Domingo, 19h.

Ingressos: Entrada gratuita. Retirada de ingressos a partir de 2 horas de antecedência ao início da Mostra, em seus respectivos dias, na bilheteria da Cidade das Artes Bibi Ferreira.

Cidade das Artes – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ