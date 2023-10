Festival Tutano: sabores e saberes invadem Curitiba neste final de semana

Maior festival de gastronomia do Sul do Brasil acontece em Curitiba nos dias 21 e 22 de outubro

No próximo final de semana, Curitiba será palco do maior festival de gastronomia do Sul do Brasil, o renomado Festival Tutano, idealizado pelo chef e empresário Belo Madalosso. Consolidado no cenário nacional, este evento, que já está em sua 4ª edição, promete surpreender os amantes da gastronomia e da cultura.

O Festival Tutano, conhecido por promover conexões e inspirar no mercado gastronômico, ocorrerá nos dias 21 e 22 de outubro no Museu Oscar Niemeyer (MON), um dos cartões postais mais famosos da capital paranaense. O evento contará com uma programação diversificada que inclui 16 palestras e painéis de debates, envolvendo mais de 30 grandes nomes do mercado. Entre os destaques nacionais, teremos a participação da chef baiana Ieda de Matos, que discutirá a gastronomia afetiva, e da renomada culinarista e apresentadora de televisão Bela Gil, que abordará a importância de uma alimentação saudável, sustentável e acessível para todos.

O chef Beto Madalosso, idealizador do Festival, destaca a proposta do evento: “Nossa ideia é reunir, de maneira despretensiosa, os principais nomes da gastronomia para debater temas relevantes no mercado, discutindo soluções, inovações e tendências da área. Um evento dedicado não só para profissionais, mas também para amantes da gastronomia. Com o passar dos anos e das edições, o Fórum foi crescendo, se consolidando e, agora, vai ganhar ainda mais alcance e proporção.”

Além das palestras e debates, o Festival Tutano também oferecerá uma feira gastronômica, aulas show e oficinas para crianças. Diversos expositores renomados, como A Caiçara, Bee.O Café, Bodebrown e muitos outros, estarão presentes para encantar os paladares dos visitantes.

A música também terá destaque no evento, com apresentações de bandas como Às Marias, Trio Boogie Jump, Brasilidades com Gil Preto e Gabriel Castro, Deu Jazz, Tupinamblues e Rubia Divino.

O chef Madalosso conclui: “É uma grande alegria para nós do Grupo Tutano poder organizar um dos maiores eventos gastronômicos do país, reunindo grandes nomes e amantes da gastronomia em um grande Festival, que em 2023 vai surpreender ainda mais o público. Os participantes do Festival Tutano também terão a oportunidade de conhecer a cultura e culinária local, em uma imersão pelo grande centro gastronômico que é Curitiba. Ficamos muito felizes em poder mostrar para o Brasil tudo o que a gastronomia paranaense tem a oferecer.”

Confira abaixo a programação completa do fórum do Festival Tutano:

Sábado – Dia 21 de Outubro*

11h00 – Negócios Verdes – Moderador: Rogério Galindo (@rogeriowg) – Convidados: Vaneska Berçani (@mezmiz_br), Gus Guadagnini – Good Food Institute (@grguada) e Cesar Costa – Corrutela (@cesarcosta__).

14h00 – Para Além do Restaurante – Mediador: Felipe Petri (@felipe.petri) – Convidados: Thiago de Azevedo (@cogumelado), Virgínia Cândida (@viveg_queijaria) e José Rodolpho Bernardoni (@outcastcapital).

15h00 – Resultados da Pesquisa: Mercado Consumidor do Paraná [Sebrae + Tutano]: Sebrae e Tutano Gastronomia divulgam em primeira mão os resultados da pesquisa de mercado realizada com consumidores de bares e restaurantes do Paraná. Palestrante: Patrícia Albanez – Sebrae (@patriciaalbanez).

15h30 – Da Botica ao Boteco: Histórias e ingredientes brasileiros na coquetelaria brasileira. Palestrante: Néli Pereira (@neli_pereira).

16h00 – A Rua é Nossa! A ocupação do espaço urbano – Mediadora: Iara Maggionni (@iaramaggioni) – Convidados: Edu Aguiar (@ocentrodecuritiba), Fredy Ferreira (@acaicara e @curitibajazzfestival) e Jaqueline da Silva – IPPUC Curitiba.

17h00 – Caminhos Ancestrais: As Cozinhas Da Diáspora Africana – Palestrante: Aline Chermoula (@alinechermoula).

17h30 – Desenvolvimento de Cartas de Drinks e Coquetéis – Palestrante: Adriana Pino (@dripino).

18h00 – Histórias Inspiradoras na Cozinha, o afetivo e local em espaços globalizados: narrativas autênticas – Palestrante: Ieda de Matos (@iedacasadeieda).

Domingo – Dia 22 de outubro

11h00 – Comida é uma Viagem! O turismo gastronômico – Mediadora: Carolina Haro – Mapie, Phocuswright e Disque9 (@carolinasass) – Convidados: Thiago Paes (@paespelomundo), Maite Lang (@nugalichocolates) e Cristina Beltrão – Veja Rio e Instituto Bazzar.

14h00 – Fale Mal, mas Fale de Nós – um debate sobre a crítica gastronômica – Mediadora: Flávia Schiochet (@flavia.schiochet) – Convidados: Carlos Dória (@cadoria), Ian Oliver (@ocritico.antigourmet) e Yasmin Taketani (@pastabasta).

15h00 – Desigualdade e Inclusão no Mercado de Trabalho – Palestrante: Josiane Silva de Oliveira.

15h30 – História de Um Cozinheiro Empreendedor – Palestrante: Ravi Leite (@ravileite).

16h00 – Como Nasce um Restaurante – Mediadora: Bárbara Browne (@mesadividida) – Convidados: Beto Madalosso (@betomadalosso), Nando D’aquino (@nandodaquino) e Danni Camilo (@dannicamilo)

17h00 – Histórias de Cozinha: Entrevista com Chef Celso Freire – Entrevistador: Sérgio Medeiros (@curitibahonesta) – Convidado: Chef Celso Freire (@celsofreiref).

17h30 – Produtos locais – cultura ou marketing? Por que não os dois? – Palestrante: Rui Morschel (@ruimorschel).

18h00 – Reaproveitamento Integral de Alimentos e os Caminhos para Democratizar a Alimentação Saudável – Palestrante: Bela Gil (@belagil).

O Festival Tutano vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), das 10h às 19h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Para mais informações sobre o evento e a programação completa, acesse o site ou o perfil oficial do Tutano Gastronomia no Instagram: @tutanogastronomia.