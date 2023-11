Festival Literário no Club Paulistano: encontro de mentes brilhantes e mais de 50 editoras

Dias 2 e 3 de dezembro marcados pela sétima edição do Flicap com descontos imperdíveis e bate-papo com Prata e Tezza

No coração de São Paulo, o Club Athletico Paulistano prepara-se para sediar a 7ª edição do seu renomado Festival Literário, o Flicap. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o clube abre suas portas para mais de 50 editoras e livrarias, proporcionando aos amantes da literatura um cenário rico em opções e oportunidades.

Entre os destaques do evento estão as presenças dos escritores Antônio Prata e Cristóvão Tezza, que participarão de “Conversa com autores” nos dias 2 e 3, respectivamente. Os encontros, abertos ao público e aos sócios do clube, prometem momentos enriquecedores para os apreciadores da boa leitura.

O Flicap 2023, que integra o calendário literário paulista desde 2016, é um convite para um mergulho no universo literário. Com mais de 50 editoras participantes, o evento oferecerá descontos mínimos de 15% na aquisição de grande parte dos títulos expostos. Nomes como Companhia das Letras, Rocco, Record, Tinta-da-China Brasil, e outras, estarão presentes para atender aos mais variados gostos e preferências.

Além da vasta oferta de livros, o festival conta com a participação de algumas das principais livrarias da região, como Martins Fontes, Movimento Literário e Selecta. A Lovely House, especializada em livros de arte, também marcará presença, enriquecendo ainda mais a experiência dos visitantes.

Os “Conversa com autores” prometem ser momentos marcantes. No dia 2, Antônio Prata, renomado cronista brasileiro, compartilhará suas experiências e ideias a partir das 11h. No mesmo dia, às 16h, Cristóvão Tezza, premiado autor de “O filho eterno”, conduzirá uma conversa cativante, seguida de sessão de autógrafos.

Com a expectativa de receber cerca de mil pessoas por dia, o Flicap 2023 não é apenas um evento, mas uma celebração da literatura. Para André Sturm, diretor cultural do Paulistano, é “um excelente momento para dar aquela incrementada na biblioteca, conhecer novos autores e gêneros ou aproveitar para presentear os amigos, super oportuno pela proximidade do Natal”.