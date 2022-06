‘Festival Jazz na Ilha’ volta a acontecer de forma presencial na Ilha do Mel, em agosto

Com apresentações gratuitas e diversas atividades, o evento espera movimentar o turismo na região, em comemoração aos 150 anos do Farol das Conchas

O “Festival Jazz na Ilha” traz de volta aos finais de semana de agosto muita música de qualidade na Ilha do Mel, um dos destinos turísticos mais bonitos no Paraná. Em sua 8ª edição, o maior festival de jazz do sul do país retoma suas atividades presenciais e comemora os 150 anos do Farol das Conchas, patrimônio cultural e turístico do estado.

Os shows acontecem todos os finais de semana do mês, a partir do dia 5 de agosto, divididos entre palcos principais e também no Circuito + Jazz, com apresentações espalhadas por pousadas e restaurantes das regiões de Brasília e Encantadas. Além da programação musical, os visitantes poderão participar de atividades como yoga, oficinas e mutirões de limpeza.

Uma das últimas edições presenciais do Jazz na Ilha, em 2017. (Foto: Divulgação/Jazz na Ilha)

Vale ressaltar que as apresentações nos palcos principais serão gratuitas, podendo haver cobrança apenas de couvert e/ou entrada nos estabelecimentos.

Realizado anualmente desde 2014, o “Jazz na Ilha” mudou o panorama de agosto da Ilha do Mel, no Paraná, transformando um período de baixa procura e movimento em um dos mais disputados pelos turistas. A programação do festival oferece aos espectadores, artistas de renome na cena, com shows intimistas.

O maior festival de jazz do sul do país retoma suas atividades presenciais em agosto (Foto: Divulgação/Jazz na Ilha)

Quem visita a Ilha do Mel para prestigiar o evento, pode se hospedar nas pousadas apoiadoras oficiais, que estarão distribuindo copos reutilizáveis, fortalecendo um movimento ambientalmente consciente e coletivo que contribui cultural e economicamente com a região.

A Ilha do Mel é considerada um dos destinos turísticos mais bonitos no Paraná

Em 2020, devido à pandemia, o “Festival Jazz na Ilha” teve transmissão online ao vivo pelo Youtube. Neste ano, a expectativa é receber mais de 20 mil visitantes na Ilha durante o mês.

Os visitantes também poderão participar de atividades como yoga, oficinas e mutirões de limpeza

“Será maravilhoso poder sentir novamente a energia desse encontro presencial”, comenta o idealizador do evento, Luis Henrique Stinglin. “Estamos cuidando de tudo, nos mínimos detalhes, para vivermos dias incríveis na Ilha”, completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os interessados podem obter mais informações sobre o festival através do perfil no Instagram @jazznailha.