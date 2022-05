Festival internacional de gastronomia chega a Brasília-DF na próxima sexta-feira, 27

O evento contará com a participação de 13 restaurantes e um bar

O Taste Festivals já passou por vários cantos do mundo, como Londres, Paris, Dubai, Milão, Grécia, Amsterdã, Dublin, Cape Town, Melbourne, Sydney e São Paulo. Agora, chegou a vez do Distrito Federal receber o evento de gastronomia, que conta com aulas práticas com chefs e bartenders, shows, degustação e muito mais. Os últimos ingressos já estão disponíveis no Eventim.

Há alguns destaques no evento que prometem se tornar queridinhos do público, como o Fire Pit By Santander, o Papo de Cozinha, o Adega Taste e o Empório Taste



A primeira edição do Taste Brasília Festival é apresentada pelo Santander e começa na próxima sexta-feira, 27. O evento acontece de sexta a domingo, entre os dias 27 e 29, e de 3 a 5 de junho, no Pontão do Lago Sul. Os convidados vão apreciar o melhor da gastronomia local e ainda vão ter diversas experiências gastronômicas e culturais.

Na Adega Taste, o visitante faz um brinde especial, degustando as melhores bebidas e participa de cerca de 24 aulas práticas onde aprende desde harmonizar pratos e bebidas até montar a sua adega



O valor do ingresso é R$40, com meia entrada por R$20 e 30% de desconto não-cumulativo com meia-entrada para clientes Santander. O público que estiver presente vai poder curtir opções gastronômicas variadas, que vão da cozinha clássica à contemporânea, da brasileira à internacional, trazendo culinárias como a peruana, a japonesa, a italiana, os brasilienses terão a oportunidade de experimentar pratos de restaurantes renomados da capital em um só lugar.

Além de experimentar e provar as delícias gastronômicas, os visitantes poderão colocar a “mão na massa” nas aulas práticas gratuitas com chefs e assistir a palestras nos chamados espaços de conhecimento



O evento conta com a curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo. Os convidados terão até quatro opções por restaurante, sendo três delas parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste. Restaurantes como Authoral, Casa Baco, Dom Francisco, Taypá, Lago, Bloco C, Lagash, Leo Hamu, Le Birosque, Olivae, Sakeyo, Superquadra, Ouriço e o Bar Southside participam do festival.

Acesse www.brasil.tastefestivals.com e saiba mais!