Festival Filmelier no Cinema apresenta filmes inéditos em circuito alternativo

A partir de amanhã, terça-feira, dia 19 de abril, o Festival Filmelier no Cinema começa a circular pelo Brasil. Durante três semanas, até 10 de maio, serão exibidos 20 filmes inéditos, plurais e promissores, que têm potencial para dialogar com diferentes públicos.

Em Brasília, o evento acontece no Cine Cultura Liberty Mall e Cinemark Pier 21, mas o circuito reúne salas independentes, como Petra Belas Artes e Reserva Cultural, e de grandes multiplex como Cinemark, Kinoplex e Cinépolis, já confirmadas em 24 cidades do país. A programação diversificada reúne produções de 18 países dos cinco continentes, que estrearam em festivais internacionais como Sundance, Toronto, Cannes e Veneza.

Entre os destaques estão “Herói de Sangue”, protagonizado e produzido por Omar Sy, que é uma das maiores bilheterias de 2023 na França; “Blue Jean”, vencedor do prêmio do público no Festival de Veneza 2022; e a produção biográfica “Tesla – O Homem Elétrico”, com Ethan Hawke.

Há também produções de diretores renomados como Amos Gitaï, Jafar Panahi e Phyllida Lloyd, diretora da franquia Mamma Mia!. Os dramas “Sem Ursos”, do diretor iraniano Jafar Panahi, perseguido pelo governo de seu país por protestar contra seu regime conservador; e “Uma Noite em Haifa”, do premiado diretor israelense Amos Gitaï, também estão na programação.

“Enxergamos o festival como uma plataforma para apresentar filmes independentes em salas e cidades fora do circuito tradicional que os receberia, com o objetivo de atrair novas audiências para os cinemas”, diz Fabio Lima, CEO da Sofá Digital.

Além disso, o festival traz uma série de pré-estreias, como o filme nacional “Barraco de Família”, estrelado por Cacau Protásio.

O Festival é uma parceria entre as distribuidoras Synapse Distribution, Imovision, A2 Filmes, Mares Filmes, BF e Pandora, com o apoio das empresas ETC Filmes, Mundo EQX, Ingresso.com, UOL e Canal Curta.

Confira os cinemas, datas e horários das sessões no site do Festival e não perca a chance de conferir produções incríveis e plurais nas telonas.