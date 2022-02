Festival em Monte Belo do Sul (RS) convida para experiências culturais e gastronômicas nos dias 19 e 20 de março

Vieni Vivere la Vita Festival ocorre na praça central do pequeno município da Serra Gaúcha com uma programação rica em atrações artísticas, boa gastronomia, artesanato, agroindústria, vinhos e espumantes

Desde a primeira edição, o objetivo é marcar em grande estilo a implantação de um plano de promoção elaborado para dar mais destaque a Monte Belo como um destino turístico, consolidando o encontro na agenda regional como uma nova opção de lazer e entretenimento. Tradicionalmente promovido no mês de novembro, a realização de uma edição especial em março marca, além da retomada, uma importante data para o município: no dia 20, serão celebrados 30 anos de emancipação do local.



Embora tenha ocorrido de forma virtual no final de 2020, como forma de manter viva a proposta da iniciativa, as duas edições anteriores foram realizadas em 2018 e 2019 — nos últimos anos, houve a suspensão presencial devido às restrições da pandemia. Para esse ano, a organização indica que os participantes tragam seus comprovantes de vacinação contra a Covid-19 para garantir a segurança sanitária do evento.



A terceira edição do Vieni Vivere la Vita Festival contará com a participação de cerca de 30 empreendimentos — número recorde. Os participantes ficam dispostos em charmosas barraquinhas confeccionadas no estilo europeu ao redor da praça, oferecendo os mais diversos itens da economia local, em um cenário que evoca as raízes italianas das famílias que hoje conduzem o desenvolvimento desta terra.

A terceira edição do Vieni Vivere la Vita Festival contará com a participação de cerca de 30 empreendimentos – número recorde

No sábado (19), a programação se concentra das 10h às 23h, e no domingo (20), o funcionamento será das 10h às 20h. Artistas de diferentes estilos animarão o evento, em uma grade de apresentações que ocorrem no palco da feira (confira a programação completa abaixo).



O evento terá entrada franca e será em formato híbrido, com transmissão virtual da programação nos canais digitais do Visite Monte Belo (no Facebook e YouTube). A realização do festival é da Secretaria de Cultura e Turismo de Monte Belo do Sul, com apoio dos empreendedores locais. A parte artístico-cultural do evento tem realização da Associação Comunitária dos Amigos de Monte Belo, apoio cultural do roteiro turístico Visite Monte Belo e patrocínio de Transportes Dumar, por meio de financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Mais informações no site

O evento terá entrada franca e será em formato híbrido, com transmissão virtual da programação nos canais digitais do Visite Monte Belo



O que encontrar em Monte Belo do Sul

Integrante do conhecido roteiro turístico Vale dos Vinhedos, Monte Belo do Sul inovou e fortaleceu sua vocação para o turismo de experiência com a criação do slogan turístico ‘Vieni Vivere la Vita’ (que, em português, significa ‘venha viver a vida’). De lá para cá, o roteiro tem atraído um número cada vez maior de turistas — muito devido ao fato do expressivo aumento na quantidade de empreendimentos turísticos (são cerca de 50 atualmente).



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com características geográficas compostas por morros e colinas, tem na vitivinicultura o seu principal atrativo turístico e principal fonte de renda da população. O município é considerado o maior produtor de uvas per capita da América Latina com seus 2.270 hectares de parreirais e o maior produtor de uvas brancas do Estado do Rio Grande do Sul, cultivadas para a elaboração de espumantes. Cultura, farta gastronomia típica italiana, produtos autênticos e hospitalidade são características marcantes da localidade.

O evento terá entrada franca e será em formato híbrido, com transmissão virtual da programação nos canais digitais do Visite Monte Belo (no Facebook e YouTube)

Programação cultural Vieni Vivere la Vita Festival — 3ª edição

Dia 19 de março (sábado)

13h30: Apresentação cultural das escolas municipais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15h: Corais Musicando Melodias, Alegria de Cantar e Grupo Vicentino (Projeto Monte Belo: Música, Canto e Dança)

16h15: Grupo de Danças La Barca

17h: Joce Sampaio Trio

18h45: Lançamento do Videoclipe “Igreja Matriz São Francisco de Assis: patrimônio material, histórico e religioso”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19h: Délcio Tavares e banda

19h45: Lançamento do Videoclipe “Monte Belo Visto de Cima”

21h: Acústicos Band

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 20 de março (domingo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12h: Grupo Acordes

14h: Acustic Rock Maicon & Pontel

15h30: Ragazzi Dei Monti

17h15: Lançamento do Videoclipe “Monte Belo do Sul: valores culturais”

17h30: Samba de Moça

Serviço:

O quê: Vievi Vivere la Vita Festival — 3ª Edição

Quando: 19 e 20 de março de 2022

Horário: 10h às 23h (sábado) e 10h às 20h (domingo)

Onde: Praça Padre José Ferlin, em Monte Belo do Sul — RS

Quanto: entrada gratuita