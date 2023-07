Festival Deu Praia retorna a Goiânia com programação plural e recheada de atrações para todas as idades

Música, cultura, teatro, esportes e gastronomia se encontram no Centro Cultural Oscar Niemeyer durante a 5ª edição do festival Deu Praia, que promete duas semanas de entretenimento diversificado

O aguardado festival Deu Praia está de volta à cidade de Goiânia com sua quinta edição, trazendo uma programação completa e variada para os amantes da música, cultura e diversão. Com início marcado para o dia 11 de julho e término no dia 23 do mesmo mês, o evento promete agitar a capital goiana com shows, atividades artísticas e esportivas, além de opções gastronômicas para todos os gostos.

Realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Deu Praia é reconhecido por sua proposta plural, oferecendo uma ampla gama de atividades para todas as idades. Com música, teatro, intervenção artística, esporte, gastronomia, games, espaços infantis e até mesmo atrações para pets, o festival busca atender aos diversos interesses do público, proporcionando uma experiência completa de entretenimento e lazer.

Entre os grandes nomes da música confirmados para o festival estão Vanessa da Mata, Barão Vermelho, Banda Eva, Atitude 67, Maneva, Projota, Rooftime, Tomate, Paulo & Nathan e Bruninho & Davi. Além dessas atrações já conhecidas, o Deu Praia reserva ainda surpresas especiais para o público.

Os ingressos para o festival já estão disponíveis e podem ser adquiridos no formato de passaporte ou individual, com opções inteira, meia-entrada e solidária. A compra pode ser realizada em até seis vezes sem juros através do site oficial do evento (disponível neste link).

Uma das novidades desta edição é o Arena Game, uma área dedicada aos amantes de esportes, com desafios e torneios imperdíveis. Além disso, o Deu Praia trará também um teatro com peças voltadas para o público infantil, valorizando assim a cultura e proporcionando diversão para todas as idades. Artistas regionais também terão a oportunidade de se apresentar, enriquecendo ainda mais a experiência cultural do festival.

Ao longo das duas semanas de evento, serão disponibilizadas seis quadras de areia para a prática de esportes como beach tennis, futevôlei e vôlei, entre outros. O Mega WOD, um workshop de defesa pessoal feminina, um campeonato de crossfit e um aulão de yoga também fazem parte da programação diversificada do festival.

O Deu Praia, nascido em 2017, conquistou rapidamente o coração dos goianos, se tornando um dos eventos mais aguardados do calendário da cidade. Com uma média de 80 mil pessoas por temporada, o festival vem trazendo a cada ano grandes atrações musicais, como Bruno e Marrone, Marcelo Falcão, Biquini Cavadão, Raça Negra, Capital Inicial, Falamansa, Mumuzinho e Durval Lelis.

Se você procura diversão, música de qualidade, cultura e entretenimento para todas as idades, não pode perder a oportunidade de participar do Festival Deu Praia 2023 em Goiânia. Adquira seus ingressos e garanta momentos inesquecíveis nesse evento que promete agitar a capital goiana durante duas semanas de pura diversão e boa música.