Festival de Música Popular Brasileira dos clubes de SP premia melhores músicas – Confira os ganhadores

O festival também premiou o melhor intérprete e a melhor letra

Em abril e maio, São Paulo foi palco do 1º FestClubeSP — Festival de Música Popular Brasileira dos clubes de SP. O evento gratuito foi um sucesso e premiou grandes artistas. Inclusive, Paulo Movizzo, presidente do Sindi Clube, já confirmou que a próxima edição do festival está garantida.

O prêmio de 1º lugar foi R$12 mil, o de 2º foi R$6 mil e o de 3º foi R$4 mil



Foram quatro dias de evento, onde o público apreciou 36 músicas selecionadas para premiação, além de ter curtido shows especiais de Marcelo Mariano, Jota.pê, Danilo Caymmi e Kell Smith. O festival contou com curadoria do compositor Otávio Toledo e com jurados de peso, como Juca Novaes, Danilo Caymmi, Graça Cunha, João Marcello Bôscoli, Jota.pê e Alexandre Fontanetti.

O evento, promovido pelo Sindi Clube, contou com o apoio do Memorial da América Latina, ABRAMUS, TV Cultura, Secretaria da Cultura de São Paulo, Neo Seguradora e SEGASP



“Foi um evento espetacular, um espaço maravilhoso para novos talentos. Teremos, em breve, uma nova edição, e vamos abrir inscrições para associados de clubes de outros Estados, que demonstraram grande interesse em participar do Festival”, ressaltou Movizzo, do Sindi Clube, que promoveu o evento.



O 1º lugar do grande prêmio de Melhor Música ficou para “Sagrado Cerrado” (composição e interpretação de Pedro Mascarenhas) do São Carlos Clube. O 2º foi para “Hoje Eu Vou Dormir Sorrindo” (composição e interpretação de Maria Clara) do Clube Esportivo e Recreativo Chácara 3 Irmãos. Já o 3º lugar foi da canção “Nem Todo Amor” (Composição e interpretação de Pedro Autz) do Clube Paineiras do Morumby.

O prêmio de Melhor Intérprete foi para a cantora Bruna Moraes, do Clube Esportivo da Penha, com a música “A Corrente das Marés”, composição de Rene Nunes, Thiago K e Gregory Haertel. Já o ganhador de Melhor Letra foi para a canção “Sagrado Cerrado, do São Carlos Clube, com composição de Pedro Mascarenhas.