Festival Amazônia Mapping completa 10 anos: Arte e tecnologia se encontram em Belém

Debates sobre a Amazônia e clima se encontram no Festival

Celebrando 10 anos de existência, o Festival Amazônia Mapping, um dos maiores eventos de arte e tecnologia do Brasil, está prestes a encantar o público nos dias 5 e 6 de agosto, no Museu do Estado do Pará, em Belém. Aliando potência cultural e inovação, o festival é conhecido por suas impressionantes projeções mapeadas, que transformam a paisagem urbana e promovem um diálogo único entre arte e espaço.

Idealizado e produzido pela 11:11 ARTE, o festival tem como curadora a artista visual Roberta Carvalho, que busca, através dessa experiência artística, estabelecer uma conexão profunda com a Amazônia e sua rica cultura. A região amazônica é o protagonista da iniciativa, que busca difundir obras que ressaltem a relação entre as artes visuais, a tecnologia e o ambiente urbano.

Com a preservação do bioma amazônico em pauta, o Festival Amazônia Mapping pretende impulsionar debates sobre a importância da proteção ambiental e a valorização da diversidade cultural da região. Não por acaso, Belém, onde ocorrerá o evento, será sede da COP-30 em novembro de 2025, um importante evento internacional sobre o clima.

A programação diversificada do festival contará com shows inéditos, performances artísticas e, é claro, projeções mapeadas de artistas nacionais e internacionais em locais icônicos da cidade. Além disso, oficinas formativas serão oferecidas para estimular a criatividade dos artistas e profissionais da área.

Artistas consagrados como Ailton Krenak, Ge Viana, VJ Suave em colaboração com Glicéria Tupinambá, Nay Jinknss, Matheus Almeida, Moara Tupinambá, Astigma VJ e Evna Moura marcarão presença nas projeções externas do museu. Também haverá a exibição de trabalhos selecionados por meio de edital, onde artistas de todo o país poderão inscrever suas obras para concorrer a premiações em dinheiro.

Dentro do museu, os visitantes poderão apreciar sets de DJs convidados e projeções de desenhos feitos ao vivo (live painting digital), resultado de uma oficina de Tagtool ministrada pelo artista Ygor Marotta, do duo VJ Suave.

O festival será palco de encontros musicais memoráveis. No dia 5, o grupo UAPI – Amazônia Percussiva fará uma apresentação única, convidando o mestre da guitarrada Manoel Cordeiro e o artista multimídia Astigma VJ. A noite também contará com o show especial Amazônia Pop – Aíla convida Felipe Cordeiro e Victor Xamã, trazendo a sonoridade pop amazônica para o público.

Na segunda noite, dia 6, o Clube da Guitarrada receberá o grande Mestre Solano, famoso por sua canção “Americana”, prometendo uma explosão de lambada, cumbia e sons latinos. Aíla, cantora e diretora artística do projeto, destaca que o festival valoriza artistas do norte do país, promovendo um encontro autêntico entre diferentes estilos musicais.

Em seus 10 anos de trajetória, o Amazônia Mapping se consolidou como um dos principais festivais de mapping do Brasil, atraindo mais de 50 mil pessoas ao longo do tempo e proporcionando encontros inéditos entre a arte e o público. Em 2020, o festival venceu o prêmio “Inovação: Música e Tecnologia” na Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM SP), demonstrando seu destaque e relevância no cenário cultural.

Além de Belém, o festival também desembarcará em Alter do Chão, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no dia 30 de setembro, levando a magia da Amazônia para além das fronteiras da cidade.

O Festival Amazônia Mapping conta com o patrocínio da Heineken e Instituto Cultural Vale, através da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), além do apoio do Ministério da Cultura e Governo Federal, Oi (através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Semear) e Governo do Estado do Pará. Seguindo com sua missão de valorizar a cultura e a arte amazônica, o festival se firma como um evento de destaque no cenário cultural do Brasil e do mundo.

Serviço Festival Amazônia Mapping

Belém

Data: 5 e 6 de agosto

Horário: a partir das 19h

Local: Museu do Estado do Pará

Endereço: Praça Dom Pedro II, s/n – Cidade Velha, Belém – Pará

Gratuito

Alter do Chão

Data: 30 de setembro

Horário: a partir das 19h

Local: Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Endereço: R. Turiano Meira, 530 – Alter do Chão, Santarém – Pará, 68109-000

Gratuito

Atividades formativas – Belém: Oficinas

Inscrições: Gratuita – Limitado a quantidade de vagas disponíveis

Site: aqui

Datas: 3 e 4 de agosto de 2023

Oficina 1: Introdução à arte digital com Inteligência Artificial com microdosys e Ilumina Chebel

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 8h

Oficina 2: Desenho e Animação em Tempo Real com VJ Suave

Horário: 19h às 21h

Carga horária: 4h