Festa Beneficente de Taboão da Serra foi transferida para Ribeirão Pires

Com apoio do prefeito Clóvis Volpi empresário Gilmar Santana realizará evento em novo local

O objetivo da festa que será realizada no dia 9 de julho é o de arrecadar alimentos para o auxílio da população de Recife e Ribeirão Pires – PE. Prevista para ser realizada em Taboão da Serra, o evento foi transferido para Ribeirão Pires, após a organização do evento não chegar a um acordo com a secretaria de cultura do município, que alegou não possuir estrutura para receber a festa.

Segundo o empresário Gilmar Santana, diante da impossibilidade de realização do evento, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi abraçou a causa e prontamente se colocou à disposição para que os trabalhos pudessem ocorrer na cidade. “Estamos muito satisfeitos que o evento será realizado em Ribeirão Pires. Clóvis nos deu total apoio e faremos, junto a ONG Associação Beneficente Esportiva Apocalipse, uma grande festa”.

Atrações confirmadíssimas para o 1º Festival Solidário de Ribeirão Pires

Idealizada para arrecadar alimentos aos menos favorecidos de Recife e Ribeirão Pires, tão atingidos pelas chuvas recentemente, e embora “rejeitada” pela secretaria de cultura do município, Gilmar explica que contou com os apoios dos vereadores Anderson Nóbrega (MDB), Alex Bodinho (PL) e Enfermeiro Rodiney (PSD), além do pré-candidato ao cargo de deputado estadual, Eduardo Nóbrega (Podemos) e do prefeito José Aprígio. A expectativa, porém, é que um grande evento gastronômico seja realizado em Taboão da Serra nos próximos meses.

Prefeito Clóvis Volpi , Severino (pai e empresário do Willian jogador do Corinthians) e Gilmar Santana, unidos para um nobre objetivo

“As atrações estão confirmadas e nossa expectativa é de que realizaremos um grande evento”, afirma Gilmar, empresário da Shark Energy Drink, que, além de ser um dos organizadores do evento, também é um dos principais apoiadores da festa. “Quero ressaltar que Severino, pai do jogador Willian, do Corinthians, foi importante neste processo, pois ele acreditou no processo e se solidarizou com as pessoas necessitadas e me apresentou ao prefeito Clóvis. Tendo em vista que iremos montar nosso time na cidade de Ribeirão Pires, já aproveitamos para fazer esta festa também”, comemora o empresário.

Entre as atrações do evento estão: Gustavo Mioto; Yasmin Santos; Luana Prado; Léo Magalhães, Tayrone, Banda Malta; Maycon & Vinicius e outros.

SERVIÇO

O que: 1º Festival Solidário de Ribeirão Pires

Quando: 9 a 24 de julho

Onde: Complexo Ayrton Senna

Como: Entrada 1kg de alimento não perecível

