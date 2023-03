Fernando e Sorocaba é umas das primeiras duplas a aderir a moda consciente e usam peças desenvolvidas com inteligência artificial

A stylist Roze Motta é a figurinista da dupla e conta que os looks usados pelos cantores no show foram desenvolvidos de forma customizada e visando o reaproveitamento

Fernando e Sorocaba gravaram o novo DVD “Isso É Churrasco On Fire” no último sábado (4), em Mogi Mirim, interior de São Paulo, em um show totalmente diferenciado, com pegada gastronômica, e que há meses tem rodado o Brasil com enorme sucesso. A dupla cantou grandes hits da carreira e mais 14 canções inéditas. O evento também contou com atrativos exclusivos: uma gigantesca carreta gourmet de churrasco, montada em um caminhão cegonha de 18 metros, palco especial voltado para a gastronomia, e o Camarote On Fire, espaço exclusivo e cheio de comodidades.

Inteligência artificial e look final

Crédito: Divulgação



Além das atrações no palco, os artistas também exibiram ao público looks inéditos, exclusivos e o mais importante: completamente sustentáveis, esbanjando estilo e personalidade nas roupas que usam nos shows. O que pouca gente sabe é que Fernando e Sorocaba se preocupam em evitar o desperdício e são adeptos da chamada moda sustentável, em que tudo se aproveita e se recicla em cima de peças que já existem.

Camisa de Sorocaba feita pela inteligência artificial

Crédito: Divulgação



A grande responsável pelos figurinos da dupla é a fashion stylist Roze Motta, que trabalha com os artistas há mais de seis anos e está sempre inovando com tendências e novidades que agradam muito os cantores. Para o “Isso É Churrasco On Fire”, Roze priorizou ainda mais a reutilização de materiais e o resultado foi incrível. Além disso, algumas peças foram criadas através da inteligência artificial, tão em alta em vários setores.

Fernando, Roze Motta e Sorocaba

Crédito: Divulgação



“Os figurinos foram feitos manualmente, de forma artesanal. Todas as peças customizadas. Iniciamos esse trabalho há cerca de dois meses, e usei muitos restos de couros, sobras de jaquetas, por exemplo, coisas que a fábrica iria descartar. Customizamos os looks com esses pedaços de couro. Reutilizando ao máximo peças que iriam para o descarte, e criando outras novinhas e exclusivas”, explica Roze, que faz questão de ressaltar a parceria com a fábrica Javali Couros, de Tapejara, no Rio Grande Do Sul.

Inteligência artificial e look final

Crédito: Divulgação



“Eu criei as peças e mandei para lá. A Javali já é parceira nossa, então eles ajudaram muito neste processo da coisa manual, de construir tudo com pedaços e sobras de couro. Um dos grandes desafios dos looks para esse show foi justamente esse fazer à distância. Depois as peças chegaram aqui para eles provarem e fazermos os acertos. O único pedido do Fernando e do Sorocaba, desde o início, é que fossem peças exclusivas, mas prezando pela reciclagem”, pontua a figurinista.

Atendendo ao pedido, um dos trajes usados por Fernando na gravação do DVD foi uma calça jeans que ele já havia vestido várias vezes, mas a estilista deu uma repaginada total justamente com os retalhos de couro, transformando em uma peça nova, moderna e estilosa.



“Outra coisa que ele usou, foi um colete feito com pedaços de cinto. Os looks dessa gravação eram coisas que já tinham sido utilizadas, e a gente reinventou e criou algo inédito. A dupla gosta da moda reciclável, da reutilização, de fazer do velho, algo novo, ao invés de comprar uma peça pronta”, detalha Roze Motta.

Para a gravação do projeto Isso É Churrasco On Fire, Roze optou por uma paleta de cores que Fernando e Sorocaba já curtem muito usar em seus trabalhos ao longo desses 15 anos de estrada. “Eles gostam de refletir o universo agro, com coisas que remetam ao homem do campo, a terra, plantações. Isso é muito característico da dupla. O agro está inserido de forma marcante no trabalho deles. Então escolhi tons de marrom, bege, preto, verde. São nuances que eles gostam, usam muito e mantive nesse projeto do DVD”.

Experiência com Inteligência Artificial

A grande novidade utilizada por Roze, em conjunto com Sorocaba, foi a chamada Inteligência Artificial, através do badalado Chat GPT, para criar duas peças que o cantor usa na apresentação. “É muito legal, usei para fazer um dos looks do Sorocaba. Tem duas peças que criamos a partir de um avatar virtual e reconstruímos na realidade. É uma camisa e uma jaqueta”, conta a especialista.



A fashion stylist afirma que o mais importante ao se trabalhar com artistas é sempre refletir a personalidade e manter a identidade de cada um, mesmo quando são duplas, como no caso de Fernando e Sorocaba. “Cada um tem um estilo diferente. O Sorocaba é mais para o lado western, voltado para country. Já o Fernando tem um lance mais despojado, moderno. Mas eles se respeitam muito e querem estar em harmonia no palco. Então sempre tenho esse cuidado, tudo precisa conversar: os looks dos dois e os trajes deles com o cenário de cada show”, explica.

“Conversamos com a Roze, que é minha amiga e já trabalha com a gente há anos, sobre o figurino. Um ponto muito bacana foi que ela escolheu peças que eu usava no meu dia a dia, ou estavam encostadas, e transformou em coisas novas para a gravação desse projeto. A moda consciente está muito presente nos figurinos e ficamos muito felizes”, diz Fernando.



Sorocaba também faz questão de frisar que as roupas são uma das marcas da dupla e o público sempre espera que eles apareçam com algo realmente especial e que tenha um propósito. “Além da moda consciente que o Fernandinho já citou, testei nesta gravação do DVD alguns figurinos criados através da Inteligência Artificial. Foi uma experiência muito legal, gostei bastante”, pontua Sorocaba.



O DVD “Isso É Churrasco On Fire” com as peças da moda sustentável vestidas pela dupla, em breve chegará às redes sociais e plataformas de streaming.