Fernanda Paes Leme brilha na nova campanha da Morana em celebração da singularidade feminina

Atriz e apresentadora destaca sua autenticidade usando poderosos acessórios na grife de renome

A famosa atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme é a estrela da mais recente campanha da Morana, marca reconhecida por seus acessórios de qualidade e estilo, que agora destaca a singularidade feminina em sua nova coleção. Inspirada na beleza única de cada mulher, a grife busca traduzir personalidades através de peças que combinam com qualquer estilo.

Morana celebra a diversidade feminina com Fernanda Paes Leme em campanha icônica

Nas fotos da campanha, Fernanda mostrou todo o seu glamour e extroversão, enquanto exibia sua personalidade forte e autêntica. As imagens, clicadas pelo renomado fotógrafo Fernando Tomaz, colocaram em evidência a correntaria hand made, uma tendência que tem conquistado as fashionistas e que ganha destaque nessa coleção.

Conheça os acessórios poderosos e a correntaria hand made que estão fazendo sucesso entre as fashionistas

De acordo com Nara Dutra, Head de Marketing e e-commerce da Morana, a campanha celebra não apenas a beleza exterior, mas, principalmente, o poder transformador dos acessórios. Ela ressalta que a marca enxerga a essência de cada mulher e acredita que a autenticidade é o que as torna únicas.

“Ao olhar para nós mesmas diariamente, refletimos nossa personalidade e essência na maneira como nos portamos e nos vestimos. É isso que queremos destacar: a força das mulheres para além das adversidades e dos desafios diários. Os acessórios podem ser uma expressão poderosa desse empoderamento feminino”, explicou Nara.

A coleção estará disponível nas lojas físicas e no e-commerce da Morana a partir do dia 27 de julho, proporcionando às mulheres a oportunidade de expressar sua autenticidade através de acessórios que combinam com todos os momentos da vida.

Fernanda Paes Leme, reconhecida por sua versatilidade e autenticidade, se mostrou entusiasmada com a parceria: “É uma honra fazer parte dessa campanha que celebra a força das mulheres e a diversidade de estilos. As peças são incríveis e permitem que cada mulher se expresse de forma única e poderosa”.

A campanha da Morana com Fernanda Paes Leme é um convite para que cada mulher abrace sua singularidade e descubra como os acessórios podem ser uma expressão de sua verdadeira essência. Empoderamento, autenticidade e glamour se unem nessa coleção que promete conquistar corações e fazer cada mulher se sentir única e especial.