“Fernanda & Nathalia: Amigas de uma Vida”: especial inédito estreia no VIVA em 29 de julho

O canal VIVA é conhecido por suas reprises de grandes clássicos da televisão brasileira. Mas no próximo dia 29 de julho, estreia no canal, às 16h15, “Fernanda & Nathalia: Amigas de uma Vida”, um especial inédito em homenagem à parceria e carreira de Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg.

Com 90 minutos de duração, as duas atrizes relembram, em um papo descontraído, o primeiro trabalho que assistiram uma da outra até se encontrarem em cena pela primeira vez nos anos 1950, no teatro e na televisão.

“Sempre tivemos uma corrente que nos une e isso, às vezes, não acontece. Você pode estar muito bem com o colega, amar o colega, ter uma vida em comum, mas há atores que a gente olha e formamos uma unidade espacial, uma unidade humana, uma sintonia”, conta Fernanda Montenegro sobre sua relação com Nathalia.

Ao longo do programa, as duas – que já foram primas, mãe e filha, rivais e até esposas na dramaturgia – brincam, concordam e divergem sobre determinados trabalhos, além de compartilharem algumas histórias de bastidores. Entre os temas abordados, estão: competição, maternidade e técnicas interpretativas. Todos os assuntos permeados pela amizade de 70 anos das duas, passando por diversos momentos históricos.

“Quando nós estamos em presença, eu sinto essa importância vital que é você na minha vida. De um irmanamento de objetivos, de crenças, de esforço, de apreciação e de autojustificação, porque, de repente, eu vejo projetado em você uma coisa semelhante ao que me move e me movia. É importante a marca que vem da tua trajetória e eu agradeço a você por essa visão, essa razão de estarmos ainda aqui dialogando e passando nossas lembranças”, diz Nathalia Timberg para sua amiga.

Com direção de Hermes Frederico e produção da Hergus, o projeto também conta com depoimentos de artistas e autores como Thiago Fragoso, Walcyr Carrasco e Silvio de Abreu.