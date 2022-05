Fernanda leva boas energias ao MasterChef Brasil 2022 mas é primeira eliminada do programa

A mineira ficou entre os dois piores pratos, ao lado da competidora Genesca, e acabou saindo da disputa antes da grande final

Hoje é dia de MasterChef Brasil 2022! A partir das 22h30, logo após o Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay, os agora 15 participantes irão disputar o troféu da cozinha mais famosa do país e R$300 mil de premiação, além de bônus dos patrocinadores.

E a primeira eliminada da 9ª edição foi a mineira de Uberlândia, Fernanda Oliveira, de 29 anos. A engenheira, apaixonada por natureza, práticas meditativas e esportes, levou sua luz e boas energias para a competição mas, infelizmente, acabou saindo antes da grande final.

Leonina, acredita que os seres de luz a cercam e mantém sua serenidade, força e bom humor. Já morou em várias cidades durante a juventude e sempre teve a cozinha como estratégia para unir as pessoas. Líder nata, levou sua habilidade de sentir a energia das pessoas para tentar ganhar a disputa.

“Eu sou uma pessoa que gosto muito de tá em contato com a natureza, gosto de praticar esportes que dependem muito da minha concentração, de estar sozinha, faço yoga, faço escalada, gosto muito de meditar, acho que é o que mais me define nesse momento. Tenho uma conexão muito grande com a minha espiritualidade, tenho uma fé muito grande, e é isso. Essa minha paixão, esse meu jeitinho de amar tudo, de tentar sempre ver o lado bom de tudo, de trazer o bem e o amor. Eu brinco que eu sou um portal de luz, então que eu continue sendo esse pedacinho de luz”, conta a aspirante a cozinheira profissional.

No primeiro episódio do talent show, Fernanda ficou entre os piores pratos, junto com a competidora Genesca, que acabou continuando no programa. Mesmo assim, a mineira não se abalou e ainda acha que deve seguir sua paixão, que é cozinhar.

“Estar aqui no MasterChef pra mim foi um ‘boom’ mesmo, porque foi a primeira vez na minha vida em que eu escutei meu sonho, não vou seguir o que todo mundo fala, vou conseguir me encaixar mesmo nesse lugar, que é onde eu me sinto mais feliz. Então, pra mim, ter conseguido tá aqui entre milhares, eu nunca tinha pensado em me inscrever, foi um insight que eu tive uma semana antes de acabarem as inscrições, então pra eu tá aqui já é tipo ‘nossa, segue, é o seu caminho’. A primeira portinha que você resolveu abrir veio uma porta imensa. É pra tá aqui mesmo, a cozinha é o meu lugar, é a minha paixão. Pretendo sim continuar e talvez voltar (ao programa)”, divide a ex-competidora.

E a disputa acirrada desta temporada continua, com mais 16 episódios e muitos pratos de dar água na boca, ao lado da apresentadora Ana Paula Padrão e do time de jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo.