Feriado e solidariedade: Banco de sangue GSH convida doadores para fazer boa ação

O banco de sangue GSH está de portas abertas no feriado para receber doadores. Saiba o que é necessário para fazer a sua boa ação

Você já pensou no que vai fazer neste feriado de Corpus Christi? Vai viajar ou ficar em casa? Seja qual for a opção, o GSH Banco de Sangue de Brasília tem um convite: venha aproveitar o tempo livre e fazer sua doação de sangue.

Nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, Banco de Sangue estará funcionando normalmente, recebendo os doadores que se disponibilizarem a entrar numa grande corrente do bem pela vida, das 7h às 18h, na SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star).

Banco de sangue GSH, abre nesse feriado. Confira o horário de funcionamento para fazer sua doação

O procedimento é muito rápido, dura aproximadamente 40 minutos e ainda sobra tempo para o lazer.

A instituição alerta que, em feriados prolongados, há naturalmente uma queda acentuada nos estoques sanguíneos. Nesse período, a situação deve se agravar em razão das temperaturas mais baixas, do aumento das doenças respiratórias, dos casos de Covid e também do surto de dengue. Atualmente, o déficit nos estoques sanguíneos chega a 70%, o que é considerado muito crítico.

Por isso, o apelo é para que os doadores compareçam ao Banco de Sangue para praticar esse gesto solidário que pode salvar até quatro vidas.

Quero doar. E agora?

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar no mínimo 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum desde que evite alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas;

• Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 10 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma;

• Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).

Consulte nossa equipe em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Critérios específicos para a Covid-19

Banco de Sangue GHS fica localizado no Centro Clínico Advance, próximo ao Hospital DF Star

Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.

Estacionamento gratuito para doadores

O banco de sangue GSH funciona das 7h às 18h; incluindo sábados, domingos e feriados. O estacionamento é gratuito para doadores.