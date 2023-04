Fenômeno nas redes sociais, Pastor Leonardo Sale faz festa inspirada em “O Rei Leão” para filho mais novo

Para celebrar os dois anos do filho caçula, o pai de Caléo escolheu o tema “Simba”, porque foi a única temática de festa que teve quando era criança e isso traz ótimas memórias para ele.

Caleó, filho do pastor Leonardo Sale, completou dois anos de vida e para celebrar a nova idade do filho caçula, o religioso proporcionou uma belíssima festa para 180 convidados que aconteceu no Sítio Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Quando pequeno a única festa temática que o Pastor Leonardo teve foi de “Simba” e para remeter as boas lembranças da infância, ele escolheu o mesmo tema para aniversário do filho mais novo.

Caleó em sua festa de 2 anos com temática inspirada em “O Rei Leão”. Créditos: Divulgação Caleó ao lado de sua irmã Lunna, a pequena tem 4 anos de idade e aproveitou a festa do caçula. Créditos: Divulgação

Além dos convidados, estavam presentes na festa a sua esposa Cássia Sale e a filha mais velha do casal, Lunna. Para entrar no clima de um dos personagens mais icônicos de “O Rei Leão”, a decoração foi pensada com muito carinho e contou com mais de 10 mil plantas para criar um cenário perfeito para a festa, a parte decorativa foi assinada por Danni Mello e Rio Plantas.

Detalhes da decoração com a frase “Hakuna Matata”, em tradução livre do idioma suaíle, significa “sem problemas” ou “não se preocupe”. Créditos: Divulgação A mesa do bolo, parte central da decoração. Créditos: Divulgação

O Pastor Leonardo Sale é uma figura emblemática no meio gospel, aos 32 anos, o pastor reúne cerca de 30 mil pessoas em seus cultos em diversos pontos do Rio de Janeiro como Caxias, Madureira, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, São Cristóvão, São Pedro da Aldeia (região dos lagos), Mesquita e Orlando, na Flórida. Se nas igrejas físicas o pastor arrasta multidões, na internet, seu sucesso é ainda maior. Juntas, suas redes sociais acumulam quase 9 milhões de seguidores e seus vídeos ultrapassam a marca de 15 milhões de visualizações.

A emblemática cena de “O Rei Leão”, reproduzida na decoração.

Somente no Tik Tok, Leonardo Sale tem 2,9 milhões de seguidores e quase 27 milhões de curtidas, e seus vídeos alcançam visualizações recordes como 15,5 milhões de visualizações, 10,3 e 9,4 milhões, por exemplo. Seu Instagram já atraiu 1,5 milhão de seguidores e 965 mil em seu Facebook. O canal da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres, IPTM, já soma 616 mil inscritos.