Fenômeno do ramo imobiliário dos EUA, Ricardo Oliveira conquista mercado e acumula mais de meio bilhão de dólares em vendas

Ricardo Fernandes Oliveira é investidor imobiliário na Flórida, Estados Unidos, há quase 20 anos e já acumula mais de 450 milhões de dólares em vendas de projetos residenciais e de veraneio na região.

Natural de Recife/PE, com 45 anos, é cidadão americano e Broker (operador intermediário na compra e venda de valores mobiliários) desde 2005, com 21 anos de residência no país.

Fundador e Broker da OVD Realty, imobiliária que surgiu em 2009, criada para abranger o mercado internacional do Brasil, da América do Sul, da Europa e da Ásia/Dubai, Ricardo traçou uma jornada de sucesso no mercado de compra e venda de imóveis e terrenos.

Em 2018, foi a vez do especialista criar a Orlando Vacation Dreams (OVDreams), em que é CEO, uma empresa voltada à gestão de gerenciamento de imóveis comerciais, residenciais e de hotelaria, nas áreas de Orlando e Miami.

A empresa do brasileiro presta assessoria completa para projetos de construção de casas e aquisição de terrenos. Além disso, a imobiliária possui acesso a todos os imóveis do mercado da Flórida, voltados à residência e ao veraneio (vacation), com investimentos diversos.

Através de um atendimento completo e personalizado, a OVD presta ampla assessoria ao cliente que deseja adquirir imóveis ou terrenos, desde a venda, passando pelos trâmites de documentação e transferências bancárias, dentre outras etapas envolvidas.

Como investidor, o Broker adquiriu seu primeiro imóvel em 2003 e já chegou a ter 13 imóveis simultaneamente. “Nos últimos 19 anos, adquiri e vendi mais de 25 imóveis de investimento pessoal nas áreas residenciais e de vacation de Orlando, Jacksonville, Fort Lauderdale, Boca Raton e Miami”, revela Oliveira.

Em 2005, para focar em seus investimentos próprios e no de um grupo de conhecidos investidores americanos e europeus, o expert ingressou no ramo imobiliário, onde se especializou no mercado local americano e canadense.

Com 17 anos de experiência profissional no setor de investimentos imobiliários da Flórida, na área de vendas para investidores e famílias que pretendem migrar para o país norte-americano, Oliveira também atua auxiliando na indicação de profissionais altamente qualificados na área de imigração, para aplicações de vistos de residência (Green Card), de trabalho e de estudante Internacional.

Ainda em 2013, o Broker se especializou na área comercial da construção civil, prestando assessoria a construtoras locais americanas, brasileiras, israelenses e fundos de investimentos na aquisição de terrenos e planejamento de projetos para construção na Flórida, tendo participado ativamente dos layouts de plantas e layout dos projetos, além do direcionamento do mercado consumidor do projeto para vendas, marketing de lançamento e vendas e gestão das vendas dos projetos na região e fora do país, incluindo Brasil, América do Sul e Dubai.

Para conhecer o trabalho de Ricardo Oliveira, é possível acessar o site da ODV https://ovdrealty.com/