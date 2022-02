Felipe Zapa: conheça o músico brasileiro que cantou com o vocalista do Simple Plan

O cantor também é apresentador de TV e influenciador digital

Já imaginou realizar o sonho de cantar com o seu ídolo? Felipe Zapa não só conseguiu isso, como também recebeu elogios do artista. A estrela que cantou com ele foi Pierre Bouvier, muito conhecido como vocalista de uma das principais bandas de rock dos anos 2000, a “Simple Plan”, dona dos hits “I’m Just a Kid”, “Welcome to My Life”, “Perfect” e muito mais.

Simple Plan fez alguns shows no Brasil em 2018 e Pierre fez vários elogios ao país durante a conversa com Felipe



Foi durante a pandemia que Felipe realizou o grande sonho de conversar com Pierre virtualmente. O cantor do “Simple Plan” disse que ama e sente falta do Brasil. Na época, Felipe tinha acabado de lançar a canção “Dating You” e Pierre ainda o parabenizou pela música. Os dois cantaram um trecho de “Perfect”.

A música elogiada por Pierre foi “Dating You”, escrita e cantada por Felipe



“Felipe, obrigado por ser um fã e eu queria dizer parabéns por sua nova música, que foi lançada chamada ‘Dating You’. Eu te desejo tudo de melhor e todo sucesso do mundo, e mais uma vez obrigado por ser fã da banda”, disse Bouvier. Zapa afirma que esse foi um dos melhores momentos da carreira dele. “Eu quase chorei”, contou Felipe.



Outro momento importante na vida do influenciador foi quando ele gravou e cantou “Inventar Você” com a dupla Israel e Rodolffo no Villa Mix. Felipe canta e toca violão desde pequeno, e sempre foi apaixonado por música. Hoje, além de cantar, ele também é apresentador de TV e tem um canal famoso no YouTube.