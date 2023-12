Felipe Zapa transforma suas redes sociais: do entretenimento para o evangelho

Felipe Zapa já era cristão, mas sentiu um chamado do Espírito Santo a mudar de conteúdo, o que o impulsionou a sair do entretenimento e focar seu conteúdo em Jesus

Em um movimento surpreendente, o carismático influenciador digital, apresentador de TV, cantor e Youtuber Felipe Zapa anunciou uma mudança radical em seu conteúdo online. O artista, conhecido por seu humor descontraído e vídeos de entretenimento, revelou recentemente que está deixando esse universo para se dedicar exclusivamente ao conteúdo cristão, focando em mensagens e músicas gospel.

A decisão de mudar o conteúdo chegou junto com as novidades: novas publicações e novas músicas. Além disso, Felipe tem se dedicado aos eventos e atividades do mundo cristão, e recentemente, estava acompanhado de Israel Subirá (filho do respeitado pastor Luciano Subirá) e autor do livro “Vimos e Ouvimos”. Embora a foto que circulou nas redes sociais tenha gerado especulações, Felipe esclareceu que Israel Subirá não está diretamente envolvido em seu novo projeto musical, mas a presença dele no evento destaca a conexão com o universo cristão, principalmente entre o tema do livro e de sua nova canção.

“A minha música chama uma ‘Nova Vida’, e é uma música gospel que eu vou postar no meu canal em breve. Embora já tenha lançado no Spotify, ainda não divulguei completamente, pois estou preparando o clipe, que será gravado nas próximas semanas”, compartilhou Felipe com exclusividade. “Eu já era cristão e senti um chamado superforte do Espírito Santo a mudar de conteúdo. E isso estava me incomodando a continuar no entretenimento. Então, tomei a decisão”, completou.

Essa mudança representa um marco significativo para o canal de Felipe Zapa, que experimentou um crescimento expressivo recentemente, saltando de 100 mil inscritos para impressionantes 270 mil. Esse sucesso resultou na conquista da cobiçada placa do YouTube, um feito notável considerando a transição do conteúdo de entretenimento para o foco no cristianismo. Além disso, o artista acumula mais de 114 mil seguidores no Instagram.

“Meu canal sempre foi voltado para o entretenimento, gravando vídeos descontraídos, mas essa música marca uma nova fase em que o canal passará a abordar exclusivamente temas relacionados a Jesus. Estou empolgado para trazer mensagens, música e tudo do universo cristão”, revelou o artista.

A decisão de Felipe Zapa de dedicar seu canal ao conteúdo cristão é uma surpresa para muitos de seus seguidores, mas também representa uma oportunidade para ele explorar uma nova faceta de sua arte e compartilhar mensagens de fé com uma audiência mais ampla. A comunidade online agora aguarda o lançamento oficial da música “Nova Vida” e as futuras novidades que Felipe trará para seu canal, marcando assim uma nova etapa em sua carreira digital.