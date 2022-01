Felipe Zapa anuncia a maior temporada do ”Zapa na Disney”

Zapa na Disney é uma WebSérie gravada em Orlando nos Estados Unidos, focada nos parques e atrações turísticas da cidade

O apresentador, youtuber e cantor, Felipe Zapa, irá gravar a nova temporada de vídeos em Orlando nos Estados Unidos, intitulada como Zapa na Disney! “Será a maior temporada de todas”, diz Zapa. Acompanhe

Zapa na Disney é uma WebSérie gravada em Orlando nos Estados Unidos, focada nos parques e atrações turísticas da cidade. Criada e apresentada por Felipe Zapa, com seu jeito irreverente e dinâmico, a WebSérie traz curiosidades, roteiros turísticos e toda a experiência de viajar para o mundo mágico, um dos roteiros mais desejados pelos Brasileiros.

Zapa destaca que em Junho deste ano irá gravar a maior temporada de vídeos em Orlando, explorando com mais detalhes alguns pontos turísticos mais pedidos pelo público, e conta ainda que terá grandes novidades, uma delas ele revelou que irá cobrir o show da banda Canadense Simple Plan, que irá ser realizado no Epcot Center, um dos parques temáticos do Walt Disney World, e completa “Essa é apenas uma das novidades, será incrível!”. Os vídeos serão postados em seu canal do youtube.

Recentemente em seu canal, Felipe gravou um vídeo com Pierre Bouvier, vocalista da banda Simple Plan, cantaram juntos a música “Perfect”, um dos maiores sucessos da banda Canadense.

Pierre ainda parabenizou a nova música de trabalho do Felipe Zapa, “Dating You”. Disponível em todas as plataformas digitais.

“Foi a realização de um grande sonho, pois é a banda favorita da minha adolescência, espero ter esse encontro pessoalmente com eles no Epcot, ficarei muito emocionado.”, conta Felipe.

Apresentador de TV desde os 14 anos de idade, entrevistando artistas e famosos pelo Brasil, Felipe Zapa foi eleito “Revelação Jovem da TV“, pelo Prêmio Jovem Brasileiro.