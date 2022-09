Felipe & Rodrigo lançam “Média Boa”, primeira música do DVD No Sentimento

Single de dupla autora de “Arranhão” e mais hits chega às plataformas nesta quinta-feira (8)

O DVD de estreia da dupla Felipe & Rodrigo, empresariada por Matheus & Kauan e autora de megahits como “Arranhão”, ganhará seu primeiro single! “Média Boa” chegará às plataformas digitais nesta quinta-feira (8), às 21h. O clipe sai na sexta-feira (9), às 12h.

Composta por Anajuh, Pedro Taveira, Junior Sillva e Gui Prado, “Média Boa” tem refrão chiclete que já começou a fazer barulho nas redes sociais de Felipe & Rodrigo: “Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha, eu tô na média, tô numa média boa”.

“Conheço ‘Média Boa’ há um ano, e quando surgiu a possibilidade de gravar o DVD a gente logo pensou nela, por ser uma música que fala muito com o público e de fácil aprendizado. Aquele tipo de música que você escuta uma vez e já sai cantando. É por esse motivo que ela é a primeira música do nosso DVD a ser lançada. Tarefa difícil, porque temos mais 13 músicas que amamos demais, mas estamos confiantes de que ela vai cair no gosto dos brasileiros”, afirma Felipe.

“Escolher a primeira música para lançar do nosso projeto foi uma decisão bem difícil, nós gostamos muito das 14 músicas que gravamos, mas acho que ‘Média Boa’ vai conversar bastante com as pessoas, além de ser uma música divertida. É a nossa primeira aposta do nosso DVD No Sentimento, estamos ansiosos para ver como vai ser a reação do público com ela”, diz Rodrigo.

Felipe & Rodrigo assinam faixas de sucesso de artistas como Matheus & Kauan, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa

Além de “Média Boa”, o DVD No Sentimento conta com mais 13 faixas inéditas produzidas por Eduardo Pepato, incluindo participações de Luan Santana na canção “Chip Novo” e Fernando & Sorocaba em “Beijo, fumaça e mentira”.

Felipe & Rodrigo assinam faixas de sucesso de artistas como Matheus & Kauan, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Luan Santana e Gusttavo Lima, entre outros, ultrapassando 2 bilhões de visualizações somente no YouTube. Cinco das maiores músicas da história do Spotify também foram compostas pela dupla. É hit atrás de hit!