Felipe Massa reclama da imprensa: ‘Cobrado em muitas situações que não tinha que ser’

O piloto foi o convidado de Maurício Meirelles no quadro Achismos.

Felipe Massa foi o convidado de Maurício Meirelles no quadro Achismos, no canal de youtube do apresentador. Durante o bate papo, o piloto, que foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008 pela Ferrari, disse que para torcida brasileira, quem chega em segundo lugar é perdedor e não vice-campeão: “Se você chegou em segundo você é mais um, você é perdedor”.

Durante o bate papo, o piloto, que foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008 pela Ferrari, disse que para torcida brasileira, quem chega em segundo lugar é perdedor e não vice-campeão



Felipe também reclamou da cobrança, segundo ele, sem fundamento, muitas vezes pela imprensa: “Sempre fui muito respeitado pelas pessoas, sempre respeitei muito as pessoas. Na imprensa, na mídia sempre fui muito cobrado em muitas situações que não tinha que ser. Escrevem coisas que não foi exatamente o que aconteceu. Sempre teve uma pressão e uma cobrança muito forte. A minha pressão sempre foi muito interna, mas você ter ainda uma pressão a mais que a sua acaba atrapalhando”.

O piloto, que se aposentou da Fórmula 1 no fim de 2017, disse que não sentiu falta de correr os campeonatos



Segundo Felipe, o que o tira do sério é quando a imprensa o cobra por algo sem motivo:

“Você ser cobrado é totalmente normal. Eu me cobrava. Sempre fui muito forte se o cara está falando realmente aquilo que é a realidade. Então a cobrança faz parte. Mas você vê cobrança de que não é de verdade vira uma fofoca, uma narrativa que não existe”.



O piloto, que se aposentou da Fórmula 1 no fim de 2017, disse que não sentiu falta de correr os campeonatos: “Não sou refém. Não sinto que não consigo viver sem a Fórmula 1. Primeiro fim de semana sem correr, assisti normalmente os treinos e a corrida”.