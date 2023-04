Felipe Araújo revela curioso caso envolvendo torcidas rivais em entrevista ao Podcast Denílson Show

Cantor sertanejo conta sobre sua relação com o futebol, seu amor pelo esporte e as emoções de marcar um gol no Maracanã, além de falar sobre sua participação em jogos beneficentes e o episódio que envolveu torcedores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro em um show em Belo Horizonte

O cantor sertanejo Felipe Araújo foi o convidado especial desta segunda-feira (10) no Podcast Denílson Show, gravado nos estúdios da Insperiência, gestora de carreiras e ativos de personalidades do universo esportivo e entretenimento. Durante a entrevista, os apresentadores Denílson Show e Chico Garcia, seu também companheiro de Jogo Aberto, programa da TV Bandeirantes, questionaram o cantor sobre sua paixão pelo futebol e sua relação com o esporte.

Para acompanhar a entrevista com o cantor Felipe Araújo na íntegra e com mais detalhes, é só ficar ligado no canal Podcast "Denilson Show"

Felipe contou sobre a sensação de marcar um gol em um dos estádios mais emblemáticos do mundo, o Maracanã: “É um sentimento inexplicável. Parece em certo ponto, como me sinto em cima do palco. Obviamente, prefiro cantar, até porque é o que faço de melhor. Mas, fazer um gol com milhões de pessoas te olhando é algo sem palavras. Não tem como explicar. Só quem já viveu pode saber”.

O cantor também é conhecido por suas participações em jogos beneficentes de final de ano, onde mostra sua habilidade nos gramados. Denílson elogiou a performance de Felipe, brincando com a comparação com outro sertanejo que também costuma jogar, Marrone: “Entre a maioria dos sertanejos que participam dos jogos beneficentes, o Felipe é um dos melhores. Não puxando o saco não! Ele é melhor do que o Marrone, por exemplo”, comentou o apresentador aos risos.

“Fui vaiado pela torcida no Atlético- MG em um show em BH”, diz Felipe Araújo

Outro momento marcante da entrevista foi quando Felipe contou sobre um show em Belo Horizonte, onde foi vaiado pela torcida do Atlético Mineiro. “Fiz um show em BH com uns parceiros meus do Cruzeiro. Em Minas, a rivalidade é muito grande. No dia, estava com o Rafael Sóbis, o Arrascaeta (que ainda era do time), Rafael Marques e o Thiago Neves. Eles subiram no palco comigo e aí, uma grande parte da plateia vaiou, né?”, disse o cantor.

