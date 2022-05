Feira Hospitalar ganhou setor especial para diagnóstico e laboratório durante a 27ª edição

O evento foi encerrado com chave de ouro nesta sexta-feira, 20

Cada inovação que surge na medicina ou setor que vai crescendo, vai gerando ainda mais a necessidade de uma atenção especial para aquela área. Pensando nisso e vendo à crescente demanda dos visitantes por soluções e inovações para laboratórios, diagnóstico e análises clínicas, a Feira Hospitalar ganhou um setor dedicado a esse assunto na 27ª edição.

O presidente do Conselho de Administração da Abramed, Wilson Shcolnik, destacou que é importante para o setor participar da programação da Hospitalar, “essas empresas são responsáveis por 60% dos exames realizados na saúde suplementar”, disse.



O evento começou na terça-feira, 17, e ocorreu por quatro dias, contando com a presença de grandes especialistas da área médica e lideranças do setor, além do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo, Vinícius Poit. Sendo o mais importante evento de saúde e principal plataforma de geração de negócios e networking do setor na América Latina, é claro que a feira precisava inovar nessa edição e assim foi feito.

A presidente da Hospitalar, a médica Waleska Santos, afirmou que esses setores são estratégicos para a área da saúde A presidente da Anbiotec, Vanessa Silva, comemorou o novo espaço, dizendo que esta será a primeira de muitas edições que contará com o setor dedicado Diagnóstico e Laboratório



Foi criado um espaço exclusivo para apresentar as soluções e inovações para laboratórios, diagnóstico e análises clínicas. “Ter um lugar de destaque para esses setores na feira é um prestígio para a Hospitalar. Eles [profissionais da Hospitalar] olham verticalmente o setor e veem quais são seus impactos. É uma visão equidistante de todos os setores da saúde, pensando no progresso comum e principalmente no bem-estar do paciente”, declarou a presidente da Hospitalar, a médica Waleska Santos.

A Abramed e a Anbiotec deram apoio para a organização da feira desenvolver o setor e atrair expositores



A novidade foi motivo de comemoração entre profissionais dos setores e de suma importância, de acordo com a Associação Nacional de Biotecnologia (Anbiotec) e a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). “O mercado de produtos para diagnóstico movimenta R$ 7 bilhões no Brasil, dos quais R$ 4 bilhões do setor público e o restante do setor privado”, revelou Vanessa Silva da Silva, presidente da Anbiotec.